محمود المليجي يخطف الأضواء من محمد صلاح بسبب فيديو أحمد السقا.. إيه الحكاية؟

أثار الفنان أحمد السقا حالة واسعة من الجدل والتفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشره فيديو لدعم النجم المصري محمد صلاح ونادي ليفربول، موجّهًا رسالة خاصة لإدارة النادي، أكد خلالها أن صلاح يُعد رمزًا للاعبين المميزين في مصر والوطن العربي، في لفتة لاقت إشادة كبيرة من الجمهور.

ورغم التركيز الكبير على رسالة السقا الداعمة لمحمد صلاح باللغة العربية و الانجليزية إلا أن المتابعين لاحظوا تفصيلة لافتة في خلفية الفيديو، تمثلت في صورة للفنان الراحل محمود المليجي من فيلم «الأرض»، ظهر فيها مرتديًا كمامة، ما أثار تساؤلات واسعة حول دلالة الصورة وما إذا كان السقا يقصد إبرازها أم جاءت بالصدفة، خاصة في ظل عدم تعليقه وقتها على الجدل الدائر.

وخلال مداخلة تلفزيونية على قناة MBC مع الاعلامي عمرو أديب حسم أحمد السقا الجدل، موضحًا أن الصورة تعود إلى قطعة فنية اقتناها منذ سنوات من مزاد أقيم في إحدى الدول أثناء فترة انتشار فيروس كورونا، مؤكدًا أنها لفتت انتباهه وقتها فقام بشرائها، دون أن يقصد توجيه أي رسائل خفية من ظهورها في الفيديو.

وبذلك تحوّل الاهتمام من رسالة دعم محمد صلاح إلى صورة محمود المليجي، التي أعادت للأذهان قيمة الفنان الراحل وأعماله الخالدة، لتخطف الأضواء وتصبح حديث مواقع التواصل الاجتماعي.