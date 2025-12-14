قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محمود المليجي يخطف الأضواء من محمد صلاح بسبب فيديو أحمد السقا.. إيه الحكاية؟
المغرب أقوى مجموعته.. مُحلل رياضي يتوقع رؤية نسخة شرسة من محمد صلاح بكأس الأمم الإفريقية|فيديو
بعد حادث إرهابي.. السلطات الأمريكية تنشر عناصر جهاز الخدمة السرية والتحقيقات الفيدرالي
من الجمباز إلى الشاشة.. وفاء مكي تكشف أسرار بدايتها في عالم الفن: «دخلت بالصدفة البحتة»|فيديو
موعد مباريات اليوم الأحد 14 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة
سعر الذهب اليوم الأحد 14-12-2025
ناقد رياضي: خطة إفريقية قوية لبث كأس الأمم .. و«العميد» على أعتاب إنجاز تاريخي |فيديو
استشهاد أكثر من 300 فلسطيني جراء الهجمات الإسرائيلية منذ بدء وقف إطلاق النار
النجم التركي باريش أردوتش: أغاني شيرين ترافقني دائمًا.. وصوتها يمنحني الهدوء ويلامس إحساسي
الجو ساقعة يا فنانة .. جدل حول أحدث إطلالات آيتن عامر عبر فيس بوك | شاهد
إسلام عيسى: محمد بسام أفضل من «الشناوي» .. ويستحق أن يكون حارس مصر في أمم إفريقيا
نجوم الفن بين المستشفى والمنزل | تفاصيل حرجة عن الحالة الصحية لأبرز الفنانين 4 منهم على فراش المرض
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

محمود المليجي يخطف الأضواء من محمد صلاح بسبب فيديو أحمد السقا.. إيه الحكاية؟

أوركيد سامي

أثار الفنان أحمد السقا حالة واسعة من الجدل والتفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشره فيديو لدعم النجم المصري محمد صلاح ونادي ليفربول، موجّهًا رسالة خاصة لإدارة النادي، أكد خلالها أن صلاح يُعد رمزًا للاعبين المميزين في مصر والوطن العربي، في لفتة لاقت إشادة كبيرة من الجمهور.

ورغم التركيز الكبير على رسالة السقا الداعمة لمحمد صلاح باللغة العربية و الانجليزية إلا أن المتابعين لاحظوا تفصيلة لافتة في خلفية الفيديو، تمثلت في صورة للفنان الراحل محمود المليجي من فيلم «الأرض»، ظهر فيها مرتديًا كمامة، ما أثار تساؤلات واسعة حول دلالة الصورة وما إذا كان السقا يقصد إبرازها أم جاءت بالصدفة، خاصة في ظل عدم تعليقه وقتها على الجدل الدائر.

وخلال مداخلة تلفزيونية على قناة MBC مع الاعلامي عمرو أديب حسم أحمد السقا الجدل، موضحًا أن الصورة تعود إلى قطعة فنية اقتناها منذ سنوات من مزاد أقيم في إحدى الدول أثناء فترة انتشار فيروس كورونا، مؤكدًا أنها لفتت انتباهه وقتها فقام بشرائها، دون أن يقصد توجيه أي رسائل خفية من ظهورها في الفيديو.

وبذلك تحوّل الاهتمام من رسالة دعم محمد صلاح إلى صورة محمود المليجي، التي أعادت للأذهان قيمة الفنان الراحل وأعماله الخالدة، لتخطف الأضواء وتصبح حديث مواقع التواصل الاجتماعي.

اخبار الفن نجوم الفن أحمد السقا

