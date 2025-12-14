الإنفلونزا الموسمية تضرب العالم.. رئيس قسم المناعة يحذر المواطنين

قال أمجد الحداد رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إن معدل انتشار الفيروسات التنفسية يصبح اكثر في مثل هذا التوقيت سنويا، متابعا: لدينا مجموعةمن الفيروسات متشابهة في الأعراض مثل البرد والكورونا والإنفلونزا.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الاولى، أن الفيروس الأكثر انتشار حاليا في مصر هو الإنفلونزا التنفسية، وتمثل 65% من الفيروسات التنفسية المنتشرة حاليا.



وتابع: أعراض الإنفلونزا الموسمية تتمثل في ارتفاع درجات الحرارة لتصل إلى 39 درجة ألام في العظام واحتقان شديد ومشاكل تنفسية وكحة مستمرة.



واسترسل: فيروس كورونا مازال متواجد ولكننا أصبحنا متعايشين معه واعراض الإنفلونزا الموسمية العام الحالي أقوى بكثير من أعراض فيروس كورونا.



وشدد على ان الإنفلونزا الموسمية أشد بكثير والعالم يشهد موجة كبيرة من الإصابات، منوها بأن الإنفلونزا فيروس شديد وقد يؤدي أحيانا إلى الوفاة، والعالم يعاني الآن من انتشار قوي لها.