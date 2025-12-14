أبيض أنيق .. منى زكي تتألق بفستان في أحدث ظهور

خطفت الفنانة منى زكي الأنظار مؤخرًا بإطلالة راقية وجذابة خلال ظهورها الأخير، حيث اختارت فستانًا أبيض بسيطًا يعكس أناقتها ، تميز الفستان بالرقي الكلاسيكي الذي يميز إطلالاتها دائمًا.



وأشاد عدد كبير من متابعي منى زكي على مواقع التواصل الاجتماعي بذوقها الرفيع، مؤكدين أن هذه الإطلالة تعكس شخصيتها الهادئة والأنيقة، بعيدًا عن أي صخب أو مبالغة.

كما اعتبر البعض أن اللون الأبيض أضاف لها إشراقة خاصة، وأبرز جمال ملامحها بشكل طبيعي ومتناسق.



ويُذكر أن منى زكي دائمًا ما تلفت الانتباه بأسلوبها في اختيار الملابس، حيث تمزج بين البساطة والأناقة، مما يجعلها مصدر إلهام للكثير من السيدات الباحثات عن الإطلالات الراقية والكلاسيكية في آن واحد.