خارجية الاحتلال: مقتل إسرائيلي وإصابة آخر في هجوم سيدني

أعلنت وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي، أن إسرائيليا قُتل حتى الآن في الهجوم الذي وقع على شاطئ بوندي في سيدني، وأُصيب إسرائيلي آخر.

وأضافت الوزارة: "تتواصل السفارة الإسرائيلية في أستراليا وقسم شؤون الإسرائيليين المنكوبين في وزارة الخارجية، مع عائلة المصاب الذي يرقد في أحد مستشفيات المدينة".

ومن المتوقع أن يصل القنصل الإسرائيلي في أستراليا ، إلى المستشفى لمرافقة المصاب وتقديم المساعدة لعائلته.

وكشفت الشرطة الأسترالية، اليوم الأحد، عن معلومات أولية بشأن حادث إطلاق النار الذي وقع في مدينة سيدني، مؤكدة أن الهجوم يصنف كـ"عمل إرهابي" استهدف تجمعًا يهوديًا في أحد الشواطئ الشهيرة بالمدينة، تزامنًا مع اليوم الأول من عيد الأنوار اليهودي «حانوكا».

وشددت السلطات على أنها لن تتهاون مع أي تهديد أمني، وأن حماية المجتمع تبقى على رأس أولوياتها.

وأعلنت الشرطة مقتل 12 شخصًا في الهجوم، وإصابة ما بين 20 و29 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، نُقلوا على أثرها إلى مستشفيات سيدني، بينهم عنصران من الشرطة.

وأوضحت أن أكثر من ألف شخص كانوا متواجدين في موقع الحادث وقت وقوع إطلاق النار، ما يفسر ارتفاع عدد الضحايا والمصابين.

وقال مفوض شرطة ولاية نيو ساوث ويلز، مال لانيون، خلال مؤتمر صحفي، إن لدى الأجهزة الأمنية «معلومات أولية عن خلفيات مطلقي النار»، الأمر الذي يسمح بالتعامل مع الحادث على أنه هجوم إرهابي.