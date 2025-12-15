خبير: لا يمكن الإعتماد على الذكاء الإصطناعي في تحديد المرض والعلاج

أكد الدكتور أشرف عمر، أستاذ الكبد والجهاز الهضمي، بكلية الطب والقصر العيني، أن الذكاء الاصطناعي يمنح للمريض إجابة مختصرة على قدر السؤال وليس ملم بحالة المريض مثل الطبيب ولايمكن الاعتماد عليه لتشخيص المرض والأدوية .

وقال أشرف عمر، خلال لقاء له لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “إم بي سي مصر”، أن الذكاء الاصطناعي لايمكن أن يكون ملم بالحالة الإنسانية أو المعلوماتية للمريض وبالتالى تشخيصه يعتمد على الخطأ.

وتابع أستاذ الكبد والجهاز الهضمي، بكلية الطب بالقصر العيني، أن هناك علاجات بناء على استشارات الذكاء الإصطناعي، ولكنه من المكن أن تكون غير متوفرة في الدولة، لأنه يعتمد على المسمى العلمي فقط، وفي بعض الحالات لا يمكن للذكاء الإصطناعي معرفة أسامي بعض الأدوية.

