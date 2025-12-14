نتنياهو: عدد القتلى في هجوم سيدني يزداد

عرضت فضائية “القاهرة الإخبارية” خبرا عاجلا، حيث أكد نتنياهو، أن عدد القتلى في هجوم سيدني يزداد.



وقال نتنياهو إن إسرائيل تخوض معركة ضد "معاداة السامية العالمية".وتشهد أستراليا حالة من الصدمة بعد الهجوم المسلح الذي استهدف الجالية اليهودية في مدينة سيدني خلال احتفالات عيد الأنوار (حانوكا)، وأسفر عن مقتل 12 شخصًا على الأقل، بينهم مبعوث حركة حباد إيلي شلانجر وطفل يهودي.



وذكرت التقارير أن الإرهابيين، اللذين ارتديا ملابس سوداء، أطلقوا النار من فوق جسر على مئات المحتفلين، واستمر إطلاق النار لعدة دقائق، في حين استغرق وصول الشرطة حوالي 15 دقيقة، وسط غياب شبه كامل للإجراءات الأمنية في المكان.





