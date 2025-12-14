قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صدمة خلال افتتاح تمثال ميسي في الهند.. فوضى وتخريب الملعب بـ كولكتا
محافظ القاهرة لـ«صدى البلد»: لا تهاون مع المخالفين.. والباعة الجائلون لهم أماكن مخصصة داخل موقف السلام
استجابة لسوء الأحوال الجوية.. الهلال الأحمر يكثف إمدادات الشتاء إلى غزة
وظائف خالية بإعلان وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.. قدم الآن
غزة.. اغتيال ضابط في جهاز الأمن الداخلي بمخيم المغازي والاحتلال ينفي مسؤوليته
مذكرات أنيس منصور بخط يده.. دار المعارف تطبع اعترافات فيلسوف الصحافة المصرية والعربية
المرء على دين خليله.. حسن الصحبة في الإسلام وأهمية اختيار الصديق
واشنطن تبحث نشر قوة دولية في غزة مطلع 2026 ضمن خطة أممية
مدرب بايرن ميونيخ: أتمني تتويج الكونغو بلقب أمم إفريقيا
تصاعد حالات التخلف عن سداد قروض الطلاب في أمريكا إلى 9 ملايين مقترض
اليوم.. مباراة منتخبي مصر واليابان للناشئين وديا
انطلاق مسابقة كأس الأزهر للتعليم عبر مبادرة «معًا نتعلّم» .. الثلاثاء المقبل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وظائف خالية بإعلان وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.. قدم الآن

وظائف
وظائف
محمد غالي

يواصل عدد كبير من المواطنين البحث عن وظائف خالية وفرص عمل مناسبة، في ظل إعلان وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة فتح باب التقديم لشغل وظائف جديدة داخل هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، اعتبارا من 3 ديسمبر 2025، وذلك في إطار دعم قطاع الطاقة المتجددة الذي يشهد توسعا ملحوظا في مصر، ضمن توجه الدولة للتوسع في مشروعات الطاقة النظيفة.

وظائف وزارة الكهرباء

وظائف وزارة الكهرباء

يأتي فتح باب التقديم علي الوظائف بالتزامن مع تزايد الإقبال على العمل في مجال الطاقة المتجددة، باعتباره من القطاعات الحيوية الداعمة للتنمية المستدامة وتحقيق الاستقلال الطاقي، كما يوفر فرصا مهنية مميزة للشباب للمشاركة في تنفيذ مشروعات قومية حديثة.

وظائف خالية

تسعى الوزارة من خلال هذه الخطوة إلى استقطاب كوادر هندسية وفنية مؤهلة، للمساهمة في تنفيذ مشروعات الطاقة النظيفة ورفع كفاءة منظومة العمل داخل الهيئة، بما يدعم تطوير البنية التحتية لقطاع الطاقة المتجددة في مختلف المحافظات.

وأكدت وزارة الكهرباء أن فتح هذه الوظائف يأتي ضمن خطط استراتيجية لتوسيع قاعدة العاملين في القطاع، وتوفير فرص عمل متنوعة في مجالات الهندسة والإدارة والفنيين، بما يتماشى مع التوسع في محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ومختلف مشروعات الطاقة النظيفة.

وظائف

التخصصات المطروحة

تشمل الوظائف المطروحة مهندسين ومحاسبين وفنيين وسائقين، وتم اختيار هذه التخصصات وفقا لاحتياجات التشغيل الفعلية، بهدف إتاحة فرص عمل لمختلف المؤهلات ودعم تشغيل مشروعات الطاقة المتجددة المنتشرة في عدد من المحافظات.

الشروط المطلوبة للتقديم

حددت الوزارة عددا من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين، من بينها أن يكون المتقدم مصري الجنسية وحسن السيرة والسلوك، والحصول على المؤهل الدراسي المناسب لطبيعة الوظيفة، حيث يشترط بكالوريوس هندسة للمهندسين، وبكالوريوس تجارة للمحاسبين، ودبلوم صنايع للفنيين، ورخصة قيادة مهنية للسائقين، إلى جانب اجتياز الاختبارات المقررة والتمتع باللياقة الصحية، وألا يقل العمر عن 18 عاما، مع عدم صدور أحكام قضائية سابقة.

الموعد النهائي للتقديم

حددت هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة يوم 17 ديسمبر 2025 كآخر موعد لتلقي طلبات التقديم، على أن يتم تسليم الملفات يدويا إلى مدير عام الموارد البشرية داخل الهيئة.

دعوة للشباب للإسراع في التقديم علي الوظائف

وجهت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة دعوة للشباب المصري للإسراع في التقديم والاستفادة من هذه الفرص، التي تعد من أبرز الوظائف الحكومية المتاحة حاليا في قطاع الطاقة المتجددة، ضمن استراتيجية الدولة لتوسيع الاعتماد على الطاقة النظيفة وخلق فرص عمل مستدامة.

المستندات المطلوبة

أكدت الهيئة ضرورة استيفاء جميع المستندات المطلوبة لضمان قبول الطلبات، وتشمل صورة المؤهل الدراسي، وشهادة الميلاد، وبطاقة الرقم القومي، وموقف التجنيد للذكور، وصورة رخصة القيادة المهنية لوظيفة السائقين، مع التأكيد على تقديم الملفات كاملة دون أي نقص.

 

وظائف وزارة الكهرباء وظائف وظائف خالية فرص عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وزارة الكهرباء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد نتيجة كلية الشرطة 2025

موعد نتيجة كلية الشرطة 2025

موعد نتيجة كلية الشرطة 2025

موعد ظهور نتيجة كلية الشرطة 2025

أحمد السقا

أحمد السقا: زعلان إني جبت لـ محمد صلاح «الشتيمة».. وتعرّضت للإهانة أنا وأسرتي

جليلة محمود وعمرو محمد علي

نجوم الفن بين المستشفى والمنزل | تفاصيل حرجة عن الحالة الصحية لأبرز الفنانين 4 منهم على فراش المرض

عداد الكهرباء

باق أسبوعين ..تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

الطماطم

بسبب السوسة .. تحذير رسمى من أزمة فى محصول الطماطم خلال أسابيع

إخوات آخر زمن.. أشقاء يودعون شقيقتهم مصحة نفسية

إخوات آخر زمن.. أشقاء يودعون شقيقتهم مصحة نفسية.. وأخ يصفع شقيقه المسن بـ«القلم»

تغيرات جديدة.. أسعار سبائك الذهب في مصر وفق آخر تحديث

تغيرات جديدة .. أسعار سبائك الذهب بمصر في آخر تحديث

ترشيحاتنا

شوبير

أحمد شوبير: الإعلام يجب أن يدعم منتخب مصر بهذه الفترة الحاسمة

جونزالفيس

توقفت بقرار من الفيفا.. القصة الكاملة لأشهر محاولة تجنيس في تاريخ كرة القدم

حكام مصر

سفراء التحكيم المصرى فى أمم أفريقيا يتوجهون إلى المغرب

بالصور

انطلاق فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025.. صور

انطلاق فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025
انطلاق فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025
انطلاق فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025

ضبط 25 ألف لتر سولار مدعم و120 طن أسمدة زراعية غير صالحة ببلبيس

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

نجوم الفن بين المستشفى والمنزل | تفاصيل حرجة عن الحالة الصحية لأبرز الفنانين 4 منهم على فراش المرض

جليلة محمود وعمرو محمد علي
جليلة محمود وعمرو محمد علي
جليلة محمود وعمرو محمد علي

فيديو

افراح النجوم

من ابنة هنيدي لـ دارين حداد.. أفراح النجوم حديث السوشيال ميديا

ازمة نقابة الموسيقيين

بسبب 5 كيلو لحم.. كواليس أزمة نقابة الموسيقين مع الموسيقار عاطف إمام

صلاح في السعودية!

محمد صلاح في جدة.. هل تقترب خطوة الدوري السعودي؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المناظرة الكبري

د. إيمان شاهين

د. إيمان شاهين تكتب: اتيكيت التعامل بين الأزواج في الإسلام

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

المزيد