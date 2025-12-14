وظائف خالية بإعلان وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.. قدم الآن

يواصل عدد كبير من المواطنين البحث عن وظائف خالية وفرص عمل مناسبة، في ظل إعلان وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة فتح باب التقديم لشغل وظائف جديدة داخل هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، اعتبارا من 3 ديسمبر 2025، وذلك في إطار دعم قطاع الطاقة المتجددة الذي يشهد توسعا ملحوظا في مصر، ضمن توجه الدولة للتوسع في مشروعات الطاقة النظيفة.

يأتي فتح باب التقديم علي الوظائف بالتزامن مع تزايد الإقبال على العمل في مجال الطاقة المتجددة، باعتباره من القطاعات الحيوية الداعمة للتنمية المستدامة وتحقيق الاستقلال الطاقي، كما يوفر فرصا مهنية مميزة للشباب للمشاركة في تنفيذ مشروعات قومية حديثة.

تسعى الوزارة من خلال هذه الخطوة إلى استقطاب كوادر هندسية وفنية مؤهلة، للمساهمة في تنفيذ مشروعات الطاقة النظيفة ورفع كفاءة منظومة العمل داخل الهيئة، بما يدعم تطوير البنية التحتية لقطاع الطاقة المتجددة في مختلف المحافظات.

وأكدت وزارة الكهرباء أن فتح هذه الوظائف يأتي ضمن خطط استراتيجية لتوسيع قاعدة العاملين في القطاع، وتوفير فرص عمل متنوعة في مجالات الهندسة والإدارة والفنيين، بما يتماشى مع التوسع في محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ومختلف مشروعات الطاقة النظيفة.

التخصصات المطروحة

تشمل الوظائف المطروحة مهندسين ومحاسبين وفنيين وسائقين، وتم اختيار هذه التخصصات وفقا لاحتياجات التشغيل الفعلية، بهدف إتاحة فرص عمل لمختلف المؤهلات ودعم تشغيل مشروعات الطاقة المتجددة المنتشرة في عدد من المحافظات.

الشروط المطلوبة للتقديم

حددت الوزارة عددا من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين، من بينها أن يكون المتقدم مصري الجنسية وحسن السيرة والسلوك، والحصول على المؤهل الدراسي المناسب لطبيعة الوظيفة، حيث يشترط بكالوريوس هندسة للمهندسين، وبكالوريوس تجارة للمحاسبين، ودبلوم صنايع للفنيين، ورخصة قيادة مهنية للسائقين، إلى جانب اجتياز الاختبارات المقررة والتمتع باللياقة الصحية، وألا يقل العمر عن 18 عاما، مع عدم صدور أحكام قضائية سابقة.

الموعد النهائي للتقديم

حددت هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة يوم 17 ديسمبر 2025 كآخر موعد لتلقي طلبات التقديم، على أن يتم تسليم الملفات يدويا إلى مدير عام الموارد البشرية داخل الهيئة.

دعوة للشباب للإسراع في التقديم علي الوظائف

وجهت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة دعوة للشباب المصري للإسراع في التقديم والاستفادة من هذه الفرص، التي تعد من أبرز الوظائف الحكومية المتاحة حاليا في قطاع الطاقة المتجددة، ضمن استراتيجية الدولة لتوسيع الاعتماد على الطاقة النظيفة وخلق فرص عمل مستدامة.

المستندات المطلوبة

أكدت الهيئة ضرورة استيفاء جميع المستندات المطلوبة لضمان قبول الطلبات، وتشمل صورة المؤهل الدراسي، وشهادة الميلاد، وبطاقة الرقم القومي، وموقف التجنيد للذكور، وصورة رخصة القيادة المهنية لوظيفة السائقين، مع التأكيد على تقديم الملفات كاملة دون أي نقص.