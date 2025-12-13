أسوان تعلن عن وظيفة مدير إدارة تنسيق وظائف التعليم الفني

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، عن شغل وظيفة "مدير إدارة تنسيق وظائف التعليم الفني" بديوان المديرية، بعد موافقة المحافظ على الإعلان عن الوظيفة.

وأوضحت المديرية شروط شغل الوظيفة:

مؤهل تربوي عالي أو مؤهل عالي مناسب.

قضاء مدة بينية قدرها سنة واحدة على الأقل فى وظيفة من وظائف الدرجة الأدنى مباشرة.

اجتياز البرامج التدريبية المتخصصة فى مجال عمل الوظيفة.

المعرفة الكافية بإحدى اللغات الأجنبية، والقدرة على التعامل مع الحاسب الآلى.

المستندات المطلوبة:

بيان حالة وظيفية حديث ومعتمد.

شهادة من الشئون القانونية بعدم الإحالة إلى المحكمة التأديبية.

صورة معتمدة من آخر تقريرين كفاية، على أن يكون التقدير كفء.

صورة المؤهل الدراسى والمؤهلات العلمية معتمدة.

شهادات الحاسب الآلى والدورات الحاصل عليها المتقدم والخبرات العلمية.

خطة تطوير برؤية المتقدم للنهوض بالوظيفة المتقدم إليها.

كيفية ومدة التقديم :

يتم تسليم الطلبات فى الفترة من يوم الأحد الموافق ٤ يناير ٢٠٢٦ ، إلى يوم الخميس الموافق ١٥ يناير ٢٠٢٦، على أن تُسلم الطلبات إلى الأستاذة سماح قدري بإدارة تنسيق التعليم الفني بديوان المديرية.