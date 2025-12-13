قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي يهنئ بوركينا فاسو بالعيد القومي..وكينيا بذكرى يوم الاستقلال
الوطنية للانتخابات تنظر التظلمات على نتيجة 30 دائرة مُلغاة بأحكام «الإدارية العليا»
مصرع شخص وإصابة 8 في تصادم أتوبيس وميكروباص بالشرقية
جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مواجهة ليفربول وبرايتون
مدبولي: الحكومة تضع التعليم والصحة وتحسين الخدمات للمواطنين على رأس الأولويات حاليا
رئيس الوزراء ووزير الصحة يتفقدان مستشفى العاصمة 2
الفريقان فى ميزان الفلوس .. لاعب من فلامنجو يساوي القيمة التسويقية للاعبى بيراميدز بالكامل
95 مليون جنيه ... مكافاة كبري تنتظر بيراميدز حال الفوز امام فلامنجو
بلاغات متبادلة.. ضبط طرفي واقعة فيديو صفع مسن كفر الشيخ
12 حتى الآن.. الإدارية العليا تستقبل الطعون على نتيجة الدوائر الانتخابية المُلغاة
محمد صلاح يعود لقائمة الريدز قبل صدام برايتون في البريميرليج
مدبولي: مشروعات "حياة كريمة" في القطاع الصحي تُجسد اهتمام الدولة بتحقيق الرعاية الشاملة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

أسوان تعلن عن وظيفة مدير إدارة تنسيق وظائف التعليم الفني

جهود مديرية التربية بأسوان
جهود مديرية التربية بأسوان
محمد عبد الفتاح

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، عن شغل وظيفة "مدير إدارة تنسيق وظائف التعليم الفني" بديوان المديرية، بعد موافقة المحافظ على الإعلان عن الوظيفة.

وأوضحت المديرية شروط شغل الوظيفة:

مؤهل تربوي عالي أو مؤهل عالي مناسب.

قضاء مدة بينية قدرها سنة واحدة على الأقل فى وظيفة من وظائف الدرجة الأدنى مباشرة.

اجتياز البرامج التدريبية المتخصصة فى مجال عمل الوظيفة.

المعرفة الكافية بإحدى اللغات الأجنبية، والقدرة على التعامل مع الحاسب الآلى.

المستندات المطلوبة:

 بيان حالة وظيفية حديث ومعتمد.

 شهادة من الشئون القانونية بعدم الإحالة إلى المحكمة التأديبية.

 صورة معتمدة من آخر تقريرين كفاية، على أن يكون التقدير كفء.

 صورة المؤهل الدراسى والمؤهلات العلمية معتمدة.

 شهادات الحاسب الآلى والدورات الحاصل عليها المتقدم والخبرات العلمية.

 خطة تطوير برؤية المتقدم للنهوض بالوظيفة المتقدم إليها.

كيفية ومدة التقديم :

يتم تسليم الطلبات فى الفترة من يوم الأحد  الموافق ٤ يناير ٢٠٢٦ ، إلى يوم الخميس الموافق ١٥ يناير ٢٠٢٦، على أن تُسلم الطلبات إلى الأستاذة سماح قدري بإدارة تنسيق التعليم الفني بديوان المديرية.

عضو هيئة التدريس
وصفات ترطيب اليدين
حفل زفاف ابنة محمد هنيدي
دارين حداد
د. إيمان شاهين

د. إيمان شاهين تكتب: اتيكيت التعامل بين الأزواج في الإسلام

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

