قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي يتفقد عددا من مشروعات حياة كريمة في القليوبية.. اليوم
الاحتلال يشن حملة اقتحامات واعتقالات واسعة في الضفة الغربية
التفكير في الطلاق.. الإفتاء تحذر الزوجين من اعتباره حلا لـ5 أسباب
سعر الدولار اليوم السبت 13-12-2025 مقابل الجنيه المصري في البنوك
أرحلوا حالًا... الولايات المتحدة تنهي الوضع القانوني المؤقت للإثيوبيين
حسنة ملقاة على الطريق تدخلك الجنة.. لا تستهين بها أو تضيعها
الكشف عن صور جديدة من أرشيف إبستين تضم ترامب وكلينتون
هل تحدث علامات الساعة كلها في يوم واحد؟.. علي جمعة يرد بمفاجأة
الزمالك يستأنف التدريبات استعدادًا لحرس الحدود ويؤجل مواجهة بلدية المحلة
أخبار التوك شو| مصطفى بكري: أتوقع تغييرات في الحكومة .. مناظرة ساخنة بين وسيم السيسي وزاهي حواس.. الشهرة تمنع ياسمين عبد العزيز من الخروج
موعد صرف مساعدات "تكافل وكرامة" عن شهر ديسمبر
أكلة العدس ملك الشتاء.. قيمة غذائية عالية وفوائد صحية| وصفات جديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أسعار الرحلات النيلية السياحية في أسوان وطريقة الحجز

الرحلات النيلية
الرحلات النيلية
محمد عبد الفتاح

محافظة أسوان عروس المشاتى، تشتهر بالطقس المعتدل والشمس المشرقة، وخاصة فى فصل الشتاء، فضلاً عن تمتعها بمقومات فريدة من نوعها طبيعية وبشرية مما يجعلها مقصداً ومركزاً متميزاً لجذب السائحين لتنظيم الرحلات فى الموسم الشتوى. 

وينشر صدى البلد أسعار الرحلات التى يتم تنظيمها على صفحة نهر النيل الخالد في أسوان. 

تبدأ الخطوة الأولى بتحديد نوع الرحلة التى تناسبك، سواء كانت رحلة يوم واحد، أو رحلة تمتد لعدة أيام بين أسوان والأقصر. وتختلف الأسعار حسب المدة ومستوى الخدمة داخل الباخرة.

الرحلات النيلية 

تعد أشهر الشتاء من ديسمبر إلى مارس هى الموسم المثالى للرحلات النيلية بأسوان، حيث يكون الطقس معتدلًا والإقبال السياحى كبيرًا، لذا يُفضل الحجز المبكر لضمان مكانك.

 يمكن الحجز بسهولة من خلال الشركات السياحية المرخصة أو عبر المواقع الإلكترونية الرسمية للفنادق والبواخر النيلية، مع التأكد من تقييمات الزوار وتجاربهم السابقة.

تتراوح أسعار الرحلات النيلية فى أسوان ما بين 4500 جنيه مصرى و9250 جنيهًا للفرد الواحد، وتختلف حسب عدد الأيام ونوع الباخرة ومستوى الخدمة المقدمة، وتشمل الإقامة الكاملة والوجبات والبرامج الترفيهية والجولات السياحية.

تتنوع الكبائن بين الإطلالات الجانبية والمطلة مباشرة على النيل، وبعضها يضم شرفات خاصة، فاختر ما يناسب ميزانيتك وتجربتك المنشودة.

تشمل الرحلات النيلية وجبات فاخرة، وسهرات فنية، وزيارات لأشهر المعالم السياحية مثل معبد فيلة والسد العالى، ما يجعل التجربة مزيج من المتعة والثقافة والاستجمام الذى لا يقارن بشكل عام. 

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المعاشات

التطبيق 1 يناير رسميًا.. قرار حكومي بشأن الحد الأدنى لـ المعاشات

أعراض فيروس H1N1ش

H1N1 يهدد المدارس.. أعراض فيروس أنفلونزا الخنازير وإرشادات وقائية هامة

صور من الفيديو

الزواج من 6 شهور| صديقة عروسي فيديو الصلاة تكشف لـ صدى البلد تفاصيل مثيرة.. والمصور: لن أحذفه

الارصاد الجوية

انتهاء الموجة الباردة .. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الساعات المقبلة

عروس المنوفية

ماتت من الضرب .. مفاجآت في تقرير الطب الشرعي لوفاة عروس المنوفية

محمد صلاح

ليفربول يعلن شرطه الوحيد للتخلي عن محمد صلاح في يناير

حفل زفاف ابنة نادية مصطفى

نادية مصطفى تحتفل بزفاف ابنتها همسة| شاهد

أحمد السقا

أول تعليق لـ أحمد السقا بعد حذف فيديو دعم محمد صلاح من إنستجرام والفيس

ترشيحاتنا

علي جمعة

علي جمعة: صلاح القلب مفتاح صلاح العمل وحسن العلاقة مع الله

تكريم 200 فائز في مسابقة بني عدي الكبرى لحفظ القرآن

في مشهد مهيب بأسيوط.. تكريم 200 فائز في مسابقة بني عدي الكبرى لحفظ القرآن

دار الإفتاء

الإفتاء: سداد دين الغارم يدخل ضمن مصارف الزكاة

بالصور

أكلة العدس ملك الشتاء.. قيمة غذائية عالية وفوائد صحية| وصفات جديدة

لماذا العدس ملك الشتاء؟
لماذا العدس ملك الشتاء؟
لماذا العدس ملك الشتاء؟

متى تتحول الكحة البسيطة إلى خطر؟.. العلامة رقم 5 لا يمكن تجاهلها

متى تتحول الكحة البسيطة إلى خطر؟ علامات لا يجب تجاهلها
متى تتحول الكحة البسيطة إلى خطر؟ علامات لا يجب تجاهلها
متى تتحول الكحة البسيطة إلى خطر؟ علامات لا يجب تجاهلها

أزمة منتصف العمر عند المرأة بعد الأربعين.. طرق فعالة في التعايش وتقليل التوتر النفسي

أزمة منتصف العمر عند المرأة بعد الأربعين
أزمة منتصف العمر عند المرأة بعد الأربعين
أزمة منتصف العمر عند المرأة بعد الأربعين

الشباب يريدون الاستقرار.. الزواج التقليدي"رجع" وترشيحات الأهل والمعارف تكسب

هل الزواج التقليدي رجع ينتشر؟ ولماذا؟
هل الزواج التقليدي رجع ينتشر؟ ولماذا؟
هل الزواج التقليدي رجع ينتشر؟ ولماذا؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. إيمان شاهين

د. إيمان شاهين تكتب: اتيكيت التعامل بين الأزواج في الإسلام

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

المزيد