وظائف خالية بإعلان وزارة العمل قدم.. الآن

يبحث عدد كبير من المواطنون الراغبون في العمل، عن الوظائف الخالية التي أعلنتها وزارة العمل عن توافر فرص عمل جديدة للشباب بإحدى كبرى شركات القطاع الخاص المتخصصة في مجال الأمن والحراسة بمحافظة الجيزة، وذلك في إطار خطة الدولة لتوفير فرص عمل لائقة لمختلف المؤهلات وربط الباحثين عن عمل باحتياجات سوق العمل.

وظائف

فرص عمل في شركة أمن وحراسة كبرى

وأوضحت الوزارة أن الوظائف المتاحة تشمل عدة تخصصات وبأعداد كبيرة، على النحو التالي.

مدير مواقع بعدد 100 وظيفة، برواتب تتراوح بين 17000 و20000 جنيه.

مشرف أمن بعدد 100 وظيفة، برواتب تتراوح بين 9000 و10000 جنيه.

فرد أمن بعدد 1700 وظيفة، برواتب تتراوح بين 7000 و9000 جنيه.

شروط القبول والمزايا

حددت الشركة أن يكون سن المتقدم من 20 إلى 50 عاما، مع قبول جميع المؤهلات الدراسية.

وتوفر الشركة للمقبولين عددا من المزايا، تشمل توفير وجبات، وإقامة للمغتربين، وتأمين اجتماعي، وتأمين صحي، بالإضافة إلى توفير وسائل مواصلات.

أماكن العمل المتاحة

تشمل مواقع العمل عددا من المناطق الحيوية، من بينها التجمع، الشيخ زايد، العاصمة الإدارية، 6 أكتوبر، دائري المعادي، العاشر من رمضان، ومسجد الفتاح العليم.

كما تتوافر فرص عمل بمحافظات الإسكندرية، كفر الشيخ، المنصورة، الغربية، الجيزة، أسوان، الوادي الجديد، الأقصر، الفيوم، والإسماعيلية.

طريقة التقديم

يتم التقديم من خلال التوجه لإجراء المقابلات بمقر الشركة في 22 أ عمارات العبور، طريق صلاح سالم، الدور الثاني.

كما يمكن الاستفسار عبر التواصل مع المدير المسؤول أ محمد سمير على الأرقام 01055217229، 01228360956، 01062211979.

نشرة قومية للتشغيل

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة العمل اليوم السبت، بالتعاون مع مديرية عمل الجيزة، عن توفير مجموعة جديدة من فرص العمل بعدد من شركات القطاع الخاص داخل المحافظة، وذلك ضمن النشرة القومية للتشغيل، تنفيذا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران بالتوسع في إتاحة فرص عمل حقيقية وآمنة للشباب.

فرص عمل بشركات خاصة



وأشارت الوزارة إلى توافر فرص عمل بشركة الكمانية المصرية للتصنيع والخدمات، تشمل 10 فنيي حقن بلاستيك، و5 فنيي دوكو سيارات، و4 أفراد أمن، على أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل متوسط أو فوق متوسط، وبراتب شهري 7000 جنيه، وللتواصل عبر رقم 01021056199.

كما أعلنت عن فرص عمل بشركة ديكوتام للصناعات الغذائية بالمنطقة الصناعية الأولى، تشمل 15 عامل إنتاج، و15 عامل مخازن، و10 عمال خدمات، براتب 7000 جنيه، بالإضافة إلى 1000 جنيه حافز إنتاج، وللتواصل عبر رقم 01118377135.

وظائف خالية للشباب



وأوضحت الوزارة توافر عدد كبير من الوظائف بشركة أسواق عبدالله العثيم ومحال وان للمنتجات الغذائية بمنطقة المعادي، وتشمل 15 مدير فرع بخبرة 5 سنوات، و15 مدير أقسام بخبرة 3 سنوات، و30 موظف كاشير، و80 عامل مخازن، و75 بائع لحوم، و75 بائع دواجن، و75 بائع ألبان، و30 جزارا، و25 خباز فطير، و25 طباخ وجبات جاهزة، و100 عامل خدمات، و25 عامل مخبز، و36 عامل إنتاج، و16 مشرف أمن، و16 عامل نظافة، إضافة إلى 50 عامل نظافة فروع.

وتشترط الشركة مؤهلا عاليا أو فوق متوسط أو متوسط، وسن المتقدم من 18 إلى 50 عاما، مع توفير برامج تدريب وفرص للترقي، والالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور وللتواصل عبر الأرقام 01000871774، 01278620827، 01000850351.

وأكدت وزارة العمل أن هذه الفرص تأتي استكمالا لخطة الدولة لرفع معدلات التشغيل وتوفير فرص عمل حقيقية ومستدامة داخل القطاع الخاص، مع المتابعة المستمرة لتطبيق الحد الأدنى للأجور وكافة معايير واشتراطات العمل.