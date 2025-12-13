فرص عمل حكومية جديدة في 5 جهات.. تفاصيل الوظائف والشروط وطريقة التقديم

أعلنت وزارات وهيئات حكومية عن طرح مجموعة من الوظائف الجديدة في عدة جهات رسمية، مع تحديد الشروط المطلوبة والأوراق الأساسية وآخر موعد للتقديم، وذلك في إطار خطة الدولة لتوفير فرص عمل في مختلف القطاعات، وسد الاحتياجات الوظيفية في الجهات الإدارية والخدمية.

وتشمل الوظائف المطروحة تخصصات إدارية ومحاسبية وفنية وأكاديمية وطبية وتأهيلية، مما يتيح فرصًا واسعة للراغبين في الالتحاق بالجهاز الحكومي بمختلف فئاته.

وظائف مكتبة مصر العامة

كشفت بوابة الوظائف الحكومية عن مجموعة من الوظائف الشاغرة بمكتبة مصر العامة، حيث أعلنت المكتبة عن رغبتها في تعيين عدد من القيادات الإدارية في فروعها المختلفة، وذلك على النحو التالي: مدير إدارة فرع الزاوية الحمراء

مدير إدارة الخدمات المكتبية

مدير إدارة فرع الزيتون

مدير عام الإدارة العامة للفروع

مدير إدارة نظم المعلومات والتحول الرقمي

مدير إدارة شؤون المكتبات الإقليمية

وأوضحت المكتبة أن التقديم يتطلب تجهيز ملف كامل يحتوي على السيرة الذاتية باللغتين العربية والإنجليزية وصورتين شخصيتين، وصورة بطاقة الرقم القومي سارية، وبيان حالة وظيفية موجه للمكتبة يتضمن القدرات العلمية، وبالنسبة لغير العاملين بالجهاز الإداري للدولة يشترط تقديم صور شهادات الخبرة العملية مع تحديد سنوات الخبرة.

كما يشمل الملف بياناً مختصراً بالشهادات العلمية والدورات التدريبية، وصحيفة حالة جنائية حديثة باسم مكتبة مصر العامة، على أن تتكون المستندات من أصل وسبع نسخ.

حددت المكتبة يوم 6 يناير 2026 كآخر موعد للتقديم، ويتم تقديم الطلبات باليد داخل المقر الرئيس للمكتبة في شارع جمال حمدان خلف مجلس الدولة من الساعة 11 صباحًا حتى 3 عصرًا، ولن تُقبل الطلبات الواردة بالبريد أو بعد الموعد المحدد.

وظائف وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن فتح باب التوظيف لعدد من الوظائف داخل هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وتشمل الوظائف المتاحة المحاسبين الحاصلين على بكالوريوس تجارة قسم المحاسبة، والفنيين من حملة دبلوم الصنايع أو ما يعادله، بالإضافة إلى السائقين الحاصلين على رخصة قيادة مهنية سارية.

وحددت الوزارة مجموعة شروط أساسية للقبول، أبرزها أن يكون المتقدم مصري الجنسية وحسن السمعة، وأن يكون سجله خاليًا من الأحكام المخلة بالشرف، مع ضرورة تطابق المؤهل الدراسي مع الوظيفة المتقدم لها.

كما يشترط ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا، مع وجود سقف عمري محدد للوظائف الفنية والسائقين، وإلزام جميع المتقدمين باجتياز الفحص الطبي والاختبارات المهنية.

المستندات المطلوبة

تشمل صورة المؤهل الدراسي، شهادة الميلاد، بطاقة الرقم القومي، موقف التجنيد، رخصة القيادة المهنية للسائقين، إضافة إلى إقرار بالموافقة على العمل في مواقع الهيئة المختلفة.

وحددت الوزارة يوم 17 ديسمبر الجاري كآخر موعد للتقديم، ويتم تسليم الطلبات مباشرة إلى مدير عام الموارد البشرية بمدينة نصر.

وظائف جامعة عين شمس

أعلنت جامعة عين شمس عن فتح باب التقديم لعدد من الوظائف الأكاديمية لأعضاء هيئة التدريس، حيث بدأ استقبال الطلبات في 2 ديسمبر ويستمر حتى 16 ديسمبر عبر التقديم المباشر في مكتب عميد المعهد بشبرا الخيمة.

وتشمل الوظائف المتاحة:

مدرس تكنولوجيا الزراعة الجافة والملحية

مدرس التكنولوجيا الحيوية وسلامة الغذاء

مدرس الثروة الحيوانية والداجنة

أستاذ التكنولوجيا الحيوية وسلامة الغذاء



وحددت الجامعة مجموعة معايير أساسية للتقديم، منها أن يكون المتقدم مصري الجنسية وحسن السيرة والسلوك، والالتزام بمتطلبات الكادر الجامعي، وإجادة اللغة الإنجليزية، وامتلاك مهارات التدريس والبحث العلمي.

كما يتطلب التقديم ملفًا متكاملًا يضم شهادات المؤهلات، صحيفة الحالة الجنائية، بطاقة الرقم القومي، شهادة الخبرة، صور شخصية، بيان تدريس، بيان بحث، بالإضافة إلى ثلاثة خطابات مرجعية تؤكد القدرات الأكاديمية والبحثية.

وظائف وزارة التضامن الاجتماعي

أعلنت المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي عن توافر عدد من الوظائف التخصصية في أحد قطاعاتها الخدمية، وتشمل: أخصائي تخاطب

أخصائي صعوبات تعلم

أخصائي تنمية مهارات

أخصائي تكامل حسي

أخصائي علاج وظيفي

أخصائي سيكوموتر

واشترطت المؤسسة حصول المتقدم على مؤهل عالٍ مناسب في مجالات مثل علم النفس، الخدمة الاجتماعية، التربية الخاصة، أو تخصصات ذات صلة، وألا يزيد السن عن 35 عامًا، وأن تكون الإقامة داخل القاهرة الكبرى نظرًا لعمل المركز بنظام الشيفتات.

ويجب تجهيز ملف يضم السيرة الذاتية، بطاقة الرقم القومي، المؤهل الجامعي، شهادة الميلاد، موقف التجنيد، وطابعة تأمينات حديثة.

حددت المؤسسة يوم الخميس 18 ديسمبر موعدًا لإجراء المقابلات الشخصية في المقر الكائن بمصر القديمة.

وظائف جامعة الزقازيق

أعلنت جامعة الزقازيق عبر بوابة الوظائف الحكومية عن توافر وظائف إدارية شاغرة حتى 6 يناير 2026، وتشمل: مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة

مدير عام الإدارة العامة للمدن الجامعية والتغذية

مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العلمية والثقافية

مدير عام الإدارة العامة لشؤون حسابات الصناديق الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص .



وأوضحت الجامعة ضرورة تقديم بيان حالة وظيفية معتمد يتضمن المؤهل العلمي والمؤهلات الإضافية والخبرات النوعية والوظائف الإشرافية، بالإضافة إلى بيان إنجازات المتقدم، والدورات التدريبية وخطابات الشكر والجزاءات إن وجدت.

كما يشترط قضاء مدة بينية لا تقل عن عام أو مدة كلية لا تقل عن 17 عامًا لمن هم خارج الجهاز الإداري.

ويتم تقديم الطلبات باسم رئيس الجامعة، مرفقة بثلاثة أصول وسبع نسخ، وتسلم يدويًا إلى الأمانة الفنية للجنة الدائمة للقيادات.