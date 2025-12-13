قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إيران تصادر ناقلة أجنبية في خليج عمان تحمل 6 ملايين لتر ديزل مهرب
أمطار وتحذيرات عاجلة.. خريطة الطقس اليوم السبت
إيران ترفع أسعار البنزين رسميا وتطلق نظام تسعير جديد
اعتذار طولان.. 3 أسباب وراء خروج منتخب مصر من كأس العرب| تفاصيل مثيرة
الجيش السوداني: ماضون في مسيرة تحرير الوطن والدفاع عن سيادته
اليوم.. بدء تطبيق اتفاق إلغاء تأشيرات الدخول بين روسيا والأردن
الصين تدرس حزمة حوافز بقيمة 70 مليار دولار لتمويل صناعة الرقائق
أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 13-12-2025.. عيار 21 يرتفع
انخفاض ملحوظ .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت
تحقق معه نقابة الأطباء.. جامعة عين شمس تنفي صلتها بطبيب يقدم نصائح مخالفة
4 كلمات رددها إذا عجزت عن قراءة أذكار الصباح والمساء كاملة
أزمة صلاح في ليفربول.. مهندسان خفيان يقفان خلف الصدام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

فرص عمل حكومية جديدة في 5 جهات.. تفاصيل الوظائف والشروط وطريقة التقديم

وظائف خاليه
وظائف خاليه
عبد العزيز جمال

أعلنت وزارات وهيئات حكومية عن طرح مجموعة من الوظائف الجديدة في عدة جهات رسمية، مع تحديد الشروط المطلوبة والأوراق الأساسية وآخر موعد للتقديم، وذلك في إطار خطة الدولة لتوفير فرص عمل في مختلف القطاعات، وسد الاحتياجات الوظيفية في الجهات الإدارية والخدمية. 

وتشمل الوظائف المطروحة تخصصات إدارية ومحاسبية وفنية وأكاديمية وطبية وتأهيلية، مما يتيح فرصًا واسعة للراغبين في الالتحاق بالجهاز الحكومي بمختلف فئاته.

وظائف مكتبة مصر العامة

كشفت بوابة الوظائف الحكومية عن مجموعة من الوظائف الشاغرة بمكتبة مصر العامة، حيث أعلنت المكتبة عن رغبتها في تعيين عدد من القيادات الإدارية في فروعها المختلفة، وذلك على النحو التالي: مدير إدارة فرع الزاوية الحمراء
مدير إدارة الخدمات المكتبية
مدير إدارة فرع الزيتون
مدير عام الإدارة العامة للفروع
مدير إدارة نظم المعلومات والتحول الرقمي
مدير إدارة شؤون المكتبات الإقليمية
وأوضحت المكتبة أن التقديم يتطلب تجهيز ملف كامل يحتوي على السيرة الذاتية باللغتين العربية والإنجليزية وصورتين شخصيتين، وصورة بطاقة الرقم القومي سارية، وبيان حالة وظيفية موجه للمكتبة يتضمن القدرات العلمية، وبالنسبة لغير العاملين بالجهاز الإداري للدولة يشترط تقديم صور شهادات الخبرة العملية مع تحديد سنوات الخبرة.

 كما يشمل الملف بياناً مختصراً بالشهادات العلمية والدورات التدريبية، وصحيفة حالة جنائية حديثة باسم مكتبة مصر العامة، على أن تتكون المستندات من أصل وسبع نسخ.

 حددت المكتبة يوم 6 يناير 2026 كآخر موعد للتقديم، ويتم تقديم الطلبات باليد داخل المقر الرئيس للمكتبة في شارع جمال حمدان خلف مجلس الدولة من الساعة 11 صباحًا حتى 3 عصرًا، ولن تُقبل الطلبات الواردة بالبريد أو بعد الموعد المحدد.

وظائف وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن فتح باب التوظيف لعدد من الوظائف داخل هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وتشمل الوظائف المتاحة المحاسبين الحاصلين على بكالوريوس تجارة قسم المحاسبة، والفنيين من حملة دبلوم الصنايع أو ما يعادله، بالإضافة إلى السائقين الحاصلين على رخصة قيادة مهنية سارية. 

وحددت الوزارة مجموعة شروط أساسية للقبول، أبرزها أن يكون المتقدم مصري الجنسية وحسن السمعة، وأن يكون سجله خاليًا من الأحكام المخلة بالشرف، مع ضرورة تطابق المؤهل الدراسي مع الوظيفة المتقدم لها.

 كما يشترط ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا، مع وجود سقف عمري محدد للوظائف الفنية والسائقين، وإلزام جميع المتقدمين باجتياز الفحص الطبي والاختبارات المهنية.

المستندات المطلوبة

 تشمل صورة المؤهل الدراسي، شهادة الميلاد، بطاقة الرقم القومي، موقف التجنيد، رخصة القيادة المهنية للسائقين، إضافة إلى إقرار بالموافقة على العمل في مواقع الهيئة المختلفة.

 وحددت الوزارة يوم 17 ديسمبر الجاري كآخر موعد للتقديم، ويتم تسليم الطلبات مباشرة إلى مدير عام الموارد البشرية بمدينة نصر.

وظائف جامعة عين شمس

أعلنت جامعة عين شمس عن فتح باب التقديم لعدد من الوظائف الأكاديمية لأعضاء هيئة التدريس، حيث بدأ استقبال الطلبات في 2 ديسمبر ويستمر حتى 16 ديسمبر عبر التقديم المباشر في مكتب عميد المعهد بشبرا الخيمة.

 وتشمل الوظائف المتاحة:
مدرس تكنولوجيا الزراعة الجافة والملحية
مدرس التكنولوجيا الحيوية وسلامة الغذاء
مدرس الثروة الحيوانية والداجنة
أستاذ التكنولوجيا الحيوية وسلامة الغذاء
 

وحددت الجامعة مجموعة معايير أساسية للتقديم، منها أن يكون المتقدم مصري الجنسية وحسن السيرة والسلوك، والالتزام بمتطلبات الكادر الجامعي، وإجادة اللغة الإنجليزية، وامتلاك مهارات التدريس والبحث العلمي. 

كما يتطلب التقديم ملفًا متكاملًا يضم شهادات المؤهلات، صحيفة الحالة الجنائية، بطاقة الرقم القومي، شهادة الخبرة، صور شخصية، بيان تدريس، بيان بحث، بالإضافة إلى ثلاثة خطابات مرجعية تؤكد القدرات الأكاديمية والبحثية.

وظائف وزارة التضامن الاجتماعي

أعلنت المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي عن توافر عدد من الوظائف التخصصية في أحد قطاعاتها الخدمية، وتشمل: أخصائي تخاطب
أخصائي صعوبات تعلم
أخصائي تنمية مهارات
أخصائي تكامل حسي
أخصائي علاج وظيفي
أخصائي سيكوموتر
واشترطت المؤسسة حصول المتقدم على مؤهل عالٍ مناسب في مجالات مثل علم النفس، الخدمة الاجتماعية، التربية الخاصة، أو تخصصات ذات صلة، وألا يزيد السن عن 35 عامًا، وأن تكون الإقامة داخل القاهرة الكبرى نظرًا لعمل المركز بنظام الشيفتات. 

ويجب تجهيز ملف يضم السيرة الذاتية، بطاقة الرقم القومي، المؤهل الجامعي، شهادة الميلاد، موقف التجنيد، وطابعة تأمينات حديثة. 

حددت المؤسسة يوم الخميس 18 ديسمبر موعدًا لإجراء المقابلات الشخصية في المقر الكائن بمصر القديمة.

وظائف جامعة الزقازيق

أعلنت جامعة الزقازيق عبر بوابة الوظائف الحكومية عن توافر وظائف إدارية شاغرة حتى 6 يناير 2026، وتشمل: مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة
مدير عام الإدارة العامة للمدن الجامعية والتغذية
مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العلمية والثقافية
مدير عام الإدارة العامة لشؤون حسابات الصناديق الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص .


وأوضحت الجامعة ضرورة تقديم بيان حالة وظيفية معتمد يتضمن المؤهل العلمي والمؤهلات الإضافية والخبرات النوعية والوظائف الإشرافية، بالإضافة إلى بيان إنجازات المتقدم، والدورات التدريبية وخطابات الشكر والجزاءات إن وجدت.

 كما يشترط قضاء مدة بينية لا تقل عن عام أو مدة كلية لا تقل عن 17 عامًا لمن هم خارج الجهاز الإداري.

 ويتم تقديم الطلبات باسم رئيس الجامعة، مرفقة بثلاثة أصول وسبع نسخ، وتسلم يدويًا إلى الأمانة الفنية للجنة الدائمة للقيادات.

الوظائف وظائف مكتبة مصر العامة وظائف جامعة عين شمس وظائف وزارة التضامن الاجتماعي جامعة الزقازيق وظائف جامعة الزقازيق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الارصاد الجوية

انتهاء الموجة الباردة .. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الساعات المقبلة

عروس المنوفية

ماتت من الضرب .. مفاجآت في تقرير الطب الشرعي لوفاة عروس المنوفية

محمد صلاح

ليفربول يعلن شرطه الوحيد للتخلي عن محمد صلاح في يناير

أحمد السقا

أول تعليق لـ أحمد السقا بعد حذف فيديو دعم محمد صلاح من إنستجرام والفيس

أحمد العوضي

بث مباشر .. أحمد العوضي يوزع جوائز بـ 300 ألف جنيه في عيد ميلاده

محمد صلاح

«لم أقل هذا من قبل».. سلوت يفتح ملف أزمة محمد صلاح في ليفربول

حفل زفاف ابنة محمد هنيدي

وصية محمد هنيدي لعريس ابنته .. ماذا قال ؟

كأس العرب

4 منتخبات تتأهل .. مواعيد مباريات نصف نهائي كأس العرب

ترشيحاتنا

توقيع البرتوكول

فاكسيرا توقع بروتوكول تطوير المعامل لتعزيز جودة الأمصال واللقاحات

أسعار البيض

تعاود الانخفاض.. أسعار كرتونة البيض اليوم السبت بالأسواق

جامعة القاهرة

كلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة تفتح ملف العدالة التاريخية والتعويضات نحو مقاربة شاملة لإنصاف إفريقيا

بالصور

أفراح النجوم في 24 ساعة.. فرحة هنيدي ونادية مصطفى بابنتيهما وزفاف دارين حداد

حفل زفاف ابنة محمد هنيدي
حفل زفاف ابنة محمد هنيدي
حفل زفاف ابنة محمد هنيدي

بحضور الأهل.. دارين حداد تحتفل بزفافها على شاب خارج الوسط الفني..صور

دارين حداد
دارين حداد
دارين حداد

رئيس مياه الشرقية يستقبل مدير الأورمان لتوصيل 4500 وصلة للأسر الأولى بالرعاية

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

أكلة العدس ملك الشتاء.. قيمة غذائية عالية وفوائد صحية| وصفات جديدة

لماذا العدس ملك الشتاء؟
لماذا العدس ملك الشتاء؟
لماذا العدس ملك الشتاء؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. إيمان شاهين

د. إيمان شاهين تكتب: اتيكيت التعامل بين الأزواج في الإسلام

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

المزيد