مدبولي يتفقد المركز التكنولوجي بطحانوب بالقليوبية

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المركز التكنولوجي بمركز طحانوب بمحافظة القليوبية ورافقه وزير الصحة ووزيرة التنمية المحلية.

واستمع مدبولي لشرح حول عمل المركز في تلقي الطلبات والتعاون مع منظومة الشكاوى الحكومية والجهات الأخرى.

وقال رئيس المركز لرئيس الوزراء خلال الشرح أن المركز واغلب المباني الخدمية هنا فى القرية بما فيها مجلس المدينة تم انشاؤها ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

كما استمع رئيس الوزراء آلية ربط المركز التكنولوجي بطحانوب بأجهزة الدولة الاخري وكيفية إتمام المعاملات المطلوبة لصالح المواطنين.