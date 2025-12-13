رئيس الوزراء: مشروعات حياة كريمة ستحدث نقلة نوعية في الخدمات المقدمة للمواطنين

تفقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرى مركز شبين القناطر بالقليوبية.

وقال مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن مشروعات مبادرة حياة كريمة تسهم في إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى المستهدفة.

وأضاف مدبولي: هناك حرص شديد على الانتهاء سريعا من تنفيذ ما تبقى من مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة وتنفيذ مشروعات المرحلة الثانية.

وأكد محافظ القليوبية: تم من خلال المبادرة الرئاسية تنفيذ 703 مشروعات بجميع القطاعات التنموية بالقرى المستهدفة بتكلفة تتجاوز 7 مليارات جنيه، جاء ذلك خلال خبرا عاجل أذاعته فضائية القناة الأولى.