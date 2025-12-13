قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اعتراف نادر.. كيم جونج أون يكشف المهمة السرية لقوات كوريا الشمالية في روسيا
ملكة الشهب تعود .. عرض سماوي يخطف الأنفاس في ديسمبر
إيران ترفع أسعار البنزين رسميا وتطلق نظام تسعير جديد
إيران تصادر ناقلة أجنبية في خليج عمان تحمل 6 ملايين لتر ديزل مهرب
أمطار وتحذيرات عاجلة.. خريطة الطقس اليوم السبت
اعتذار طولان.. 3 أسباب وراء خروج منتخب مصر من كأس العرب| تفاصيل مثيرة
الجيش السوداني: ماضون في مسيرة تحرير الوطن والدفاع عن سيادته
اليوم.. بدء تطبيق اتفاق إلغاء تأشيرات الدخول بين روسيا والأردن
الصين تدرس حزمة حوافز بقيمة 70 مليار دولار لتمويل صناعة الرقائق
أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 13-12-2025.. عيار 21 يرتفع
انخفاض ملحوظ .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت
تحقق معه نقابة الأطباء.. جامعة عين شمس تنفي صلتها بطبيب يقدم نصائح مخالفة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

مدبولى يصل إلى القليوبية لتفقد عدد من مشروعات "حياة كريمة"

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
محمود مطاوع

وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،الي محافظة القليوبية منذ قليل ورافق وزيرة التنمية المحلية ووزير الصحة لتفقد عدد من مشروعات "حياة كريمة" في المحافظة القليوبية للوقف علي نسب تنفيذ المشروعات بالمحافظة .

واستهل مدبولي زيارته بتفقد الوحدة البيطرية بوحدة شبين القناطر بالمحافظة.

واستمع مدبولي لشرح حول تطوير الوحدة البيطرية وتطبيقات الثروة الحيوانية داخل الوحدة .

وتأتي زيارة رئيس الوزراء إلى محافظة القليوبية في إطار زيارته للمحافظات لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها وخاصة مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة. 

الارصاد الجوية

انتهاء الموجة الباردة .. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الساعات المقبلة

عروس المنوفية

ماتت من الضرب .. مفاجآت في تقرير الطب الشرعي لوفاة عروس المنوفية

محمد صلاح

ليفربول يعلن شرطه الوحيد للتخلي عن محمد صلاح في يناير

أحمد السقا

أول تعليق لـ أحمد السقا بعد حذف فيديو دعم محمد صلاح من إنستجرام والفيس

أحمد العوضي

بث مباشر .. أحمد العوضي يوزع جوائز بـ 300 ألف جنيه في عيد ميلاده

محمد صلاح

«لم أقل هذا من قبل».. سلوت يفتح ملف أزمة محمد صلاح في ليفربول

كأس العرب

4 منتخبات تتأهل .. مواعيد مباريات نصف نهائي كأس العرب

حفل زفاف ابنة محمد هنيدي

وصية محمد هنيدي لعريس ابنته .. ماذا قال ؟

مباريات

أبرز مباريات اليوم السبت 13-12-2025 والقنوات الناقلة

حسن المستكاوي

ماراثون من النضال.. المستكاوي يهنئ منتخب الإمارات بالفوز على الجزائر

تشيلسي

تشيلسي يستضيف إيفرتون بحثًا عن استعادة نغمة الانتصارات في الدوري الإنجليزي

بالصور

أفراح النجوم في 24 ساعة.. فرحة هنيدي ونادية مصطفى بابنتيهما وزفاف دارين حداد

بحضور الأهل.. دارين حداد تحتفل بزفافها على شاب خارج الوسط الفني..صور

رئيس مياه الشرقية يستقبل مدير الأورمان لتوصيل 4500 وصلة للأسر الأولى بالرعاية

أكلة العدس ملك الشتاء.. قيمة غذائية عالية وفوائد صحية| وصفات جديدة

د. إيمان شاهين

د. إيمان شاهين تكتب: اتيكيت التعامل بين الأزواج في الإسلام

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

