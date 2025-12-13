مدبولى يصل إلى القليوبية لتفقد عدد من مشروعات "حياة كريمة"

وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،الي محافظة القليوبية منذ قليل ورافق وزيرة التنمية المحلية ووزير الصحة لتفقد عدد من مشروعات "حياة كريمة" في المحافظة القليوبية للوقف علي نسب تنفيذ المشروعات بالمحافظة .

واستهل مدبولي زيارته بتفقد الوحدة البيطرية بوحدة شبين القناطر بالمحافظة.

واستمع مدبولي لشرح حول تطوير الوحدة البيطرية وتطبيقات الثروة الحيوانية داخل الوحدة .

وتأتي زيارة رئيس الوزراء إلى محافظة القليوبية في إطار زيارته للمحافظات لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها وخاصة مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة.