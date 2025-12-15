محافظ جنوب سيناء يصدق على بدء الدراسة للفصل الدراسي الثاني لطلاب مدرسة المستقبل

صدّق محافظ جنوب سيناء اللواء الدكتور خالد مبارك، على بدء الدراسة للفصل الدراسي الثاني 2025/ 2026 لأبناء منطقة وادي فيران بأبو ديس طلاب مدرسة المستقبل للتعليم الأساسي متعددة المراحل بمبنى مدرسة فيران الثانوية الصناعية.

وذكر بيان أصدرته المحافظة، اليوم الأحد، أن التصديق يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية نحو الاهتمام بالمواطن وبناء الأجيال والارتقاء بالتعليم، وأن القرار مؤقت لحين الانتهاء من أعمال الصيانة العاجلة بمدرسة المستقبل بوادي فيران، لضمان انتظام واستمرار العملية التعليمية دون توقف، وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومناسبة للطلاب.

وأكد محافظ جنوب سيناء -في البيان- أن المحافظة لا تدخر جهدًا في دعم قطاع التعليم بكافة مدن ومناطق المحافظة، خاصة المناطق البعيدة والوديان.

وقال "نضع أبناءنا الطلاب في مقدمة أولوياتنا، وحرصنا على بدء الدراسة بمدرسة فيران الثانوية الصناعية يأتي لضمان عدم تأثرهم بأعمال الصيانة الجارية، وتوفير بيئة تعليمية مستقرة وآمنة لهم، خاصة في القرى والوديان، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالإنسان وبناء الأجيال".

ولفت البيان إلى أن محافظة جنوب سيناء تواصل متابعة أعمال الصيانة الجارية بمدرسة المستقبل بوادي فيران، تمهيدًا لعودة الطلاب إليها فور الانتهاء منها، بما يحقق أفضل مستوى من الخدمات التعليمية لأبناء المنطقة.