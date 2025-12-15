رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي تزور المنيا لتفقد مشروع الصرف الزراعي

أكد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، أن مشروعات الصرف الزراعي تُعد أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة، وتحسين كفاءة استخدام الموارد المائية، ودعم المزارعين وزيادة الإنتاجية، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتطوير البنية التحتية للقطاع الزراعي ومواجهة تحديات التغيرات المناخية.

جاء ذلك في ضوء التعاون مع عدد من الجهات الدولية وشركاء التنمية، وفي مقدمتهم الاتحاد الأوروبي، حيث قامت بعثة الاتحاد الأوروبي برئاسة السفيرة أنجلينا إيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، بزيارة إلى محافظة المنيا لتفقد مشروع الصرف الزراعي المغطى، أحد مشروعات البرنامج القومي للصرف – المرحلة الثالثة (NDP III)، المنفذ بالتعاون بين وزارة الموارد المائية والري والهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، وبدعم مالي وفني من شركاء التنمية الدوليين.

ومن جانبها، أكدت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي أهمية الشراكة مع الحكومة المصرية في تنفيذ مشروعات البنية التحتية الزراعية، مشيرة إلى أن البرنامج القومي للصرف يُعد من أكبر برامج تحديث الصرف الزراعي في مصر، ويحظى بدعم رئيسي من الاتحاد الأوروبي، إلى جانب عدد من المؤسسات الدولية، بما يعكس الثقة في قدرة الدولة المصرية على تنفيذ مشروعات تنموية مستدامة ذات أثر مباشر على حياة المزارعين.

وعلى هامش الزيارة، قام وفد الاتحاد الأوروبي بجولة سياحية شملت عددًا من المواقع الأثرية بمحافظة المنيا، من بينها منطقتا تونا الجبل وتل العمارنة، حيث اطّلع الوفد على ما تزخر به المحافظة من مقومات حضارية وتاريخية فريدة، تؤهلها لتكون مقصدًا سياحيًا وثقافيًا متميزًا.

ومن المقرر أن يلتقي اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، وفد بعثة الاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء المقبل، لبحث أوجه التعاون المشترك، ومناقشة سبل دعم المشروعات التنموية بالمحافظة، خاصة في مجالات البنية التحتية، والزراعة، وإدارة الموارد المائية، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة، ويسهم في تحقيق تنمية زراعية متكاملة، ويدعم جهود الدولة نحو تحسين مستوى معيشة المزارعين وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية.

