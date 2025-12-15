قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شقيق شيرين عبد الوهاب يثير الجدل: الكلمة كأنها قلم نزل على وشي
أحمد موسى: 200 شركة مصرية شاركت في تنفيذ ميناء السخنة
منتخب مصر يمنح تريزيجيه راحة لهذا السبب ..تفاصيل
تصويت أممي كاسح يجدد التأكيد على حق الفلسطينيين في تقرير المصير
شق قانوني وانقسام المجلس ومساندة وزارية.. هل يخرج الزمالك من النفق المظلم أم تتفاقم الأزمة؟
بعد تصريحات الوزير .. ننشر أسعار الكهرباء 2026
أمين الإفتاء: البيع بالتقسيط ليس ربا إذا توافر شرطين أساسيين
تعاون جديد بين الداخلية والنيابة العامة للتخلص الآمن من المضبوطات المخدرة
تفاصيل اصطدام قطار ركاب بسيارة محملة بأعمدة إنارة بمطروح
قدم مصرية في الفضاء.. ما مميزات إطلاق القمر الصناعي المصري SPNEX؟
هجوم دموي في ريف إدلب.. داعش يتبنى استهداف دورية للأمن الداخلي وسقوط قتلى وجرحى
أحمد موسى: مصر لن تتسامح في نقطة مياه واحدة
محافظات

رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي تزور المنيا لتفقد مشروع الصرف الزراعي

جولة وفد الاتحاد الأوربي
جولة وفد الاتحاد الأوربي
ايمن رياض

أكد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، أن مشروعات الصرف الزراعي تُعد أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة، وتحسين كفاءة استخدام الموارد المائية، ودعم المزارعين وزيادة الإنتاجية، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتطوير البنية التحتية للقطاع الزراعي ومواجهة تحديات التغيرات المناخية.

جاء ذلك في ضوء التعاون مع عدد من الجهات الدولية وشركاء التنمية، وفي مقدمتهم الاتحاد الأوروبي، حيث قامت بعثة الاتحاد الأوروبي برئاسة السفيرة أنجلينا إيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، بزيارة إلى محافظة المنيا لتفقد مشروع الصرف الزراعي المغطى، أحد مشروعات البرنامج القومي للصرف – المرحلة الثالثة (NDP III)، المنفذ بالتعاون بين وزارة الموارد المائية والري والهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، وبدعم مالي وفني من شركاء التنمية الدوليين.

ومن جانبها، أكدت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي أهمية الشراكة مع الحكومة المصرية في تنفيذ مشروعات البنية التحتية الزراعية، مشيرة إلى أن البرنامج القومي للصرف يُعد من أكبر برامج تحديث الصرف الزراعي في مصر، ويحظى بدعم رئيسي من الاتحاد الأوروبي، إلى جانب عدد من المؤسسات الدولية، بما يعكس الثقة في قدرة الدولة المصرية على تنفيذ مشروعات تنموية مستدامة ذات أثر مباشر على حياة المزارعين.

وعلى هامش الزيارة، قام وفد الاتحاد الأوروبي بجولة سياحية شملت عددًا من المواقع الأثرية بمحافظة المنيا، من بينها منطقتا تونا الجبل وتل العمارنة، حيث اطّلع الوفد على ما تزخر به المحافظة من مقومات حضارية وتاريخية فريدة، تؤهلها لتكون مقصدًا سياحيًا وثقافيًا متميزًا.

ومن المقرر أن يلتقي اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، وفد بعثة الاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء المقبل، لبحث أوجه التعاون المشترك، ومناقشة سبل دعم المشروعات التنموية بالمحافظة، خاصة في مجالات البنية التحتية، والزراعة، وإدارة الموارد المائية، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة، ويسهم في تحقيق تنمية زراعية متكاملة، ويدعم جهود الدولة نحو تحسين مستوى معيشة المزارعين وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية.
 

المنيا محافظ المنيا الاتحاد الأوروبي الصرف الزراعي

