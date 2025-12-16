بلاش تشتريها.. نقيب الفلاحين يحذر من هذا النوع من اللحوم

مع تكثيف الجهود الحكومية لضبط السوق وزيادة المعروض، بدأت أسعار اللحوم تشهد تراجعًا ملحوظًا، وسط دعوات بتشديد الرقابة لحماية المستهلك نظرا لوجود بعض ابتكارات التجار وطرح لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي



أسعار اللحوم

ومن جانبه قال حسين أبوصدام نقيب الفلاحين، إن أسعار اللحوم بالفعل تراجعت ومن المتوقع أن تتراجع بنسبة 10% خلال الفترة المقبلة ، موضحًا أن عجز اللحوم الحمراء بفضل الجهود الحكومية وصلت إلى 40% بعدما كانت 50% .

وكشف حسين أبوصدام خلال تصريحات لـ “صدى البلد” ، عن سعر اللحم القائم ، حيثُ يتراوح سعر اللحم الجاموسي القائم بين 145 و155 جنيهًا للكيلو، بينما يتراوح سعر اللحم البقري بين 165 و170 جنيهًا، وذلك في ظل جهود الدولة لضخ كميات كبيرة من اللحوم الحمراء في الأسواق.



وأوضح “نقيب الفلاحين” أن اللحوم تباع للجزارين بأسعار مخفضة ولابد أن تنخفض بالأسواق ، ولكن هناك بعض الجزارين تستغل المستهلك وتبيع اللحوم بنفس السعر لذا لابد من الرقابة على أسواق اللحوم .

أسباب تراجع أسعار اللحوم



وأشار إلى أن وفرة المعروض وقلة الإقبال على الشراء السبب فى تراجع الأسعار وليس انتشار الحمى القلاعية كما يدعى البعض ، حيثُ أن الوضع آمن واستطاعت وزارة الزراعة السيطرة عليه من خلال التحصينات .

وأوضح أن السلامة تبدأ بشراء اللحوم المختومة رسميًا من المنافذ الحكومية أو الموثوقة ، معلقا:" لو اللحوم أقل من 200 جنيهًا ستكون غير صالحة سواء بلدى أو مجمدة لذا يجب على المواطنين الحذر " .

ولفت إلى أن من يختار لحمًا غير مختوم يتحمل مسؤولية صحته بنفسه، فصحة الإنسان أغلى من أي توفير، مشددًا على أهمية الوعي في اختيار المصدر لتجنب أي مخاطر.

وأضاف أن أسعار اللحوم البلدية من 350 لـ 450 جنيها ، بينما يتراوح سعر اللحوم المستوردة من 270 لـ 350 على حسب النوع وهذا يوضح مدى تراجع الأسعار خلال تلك الفترة .





نصائح هامة عند شراء اللحوم ..





اللحم الأحمر: يجب أن يكون لونه أحمر طبيعيًا وغير داكن جدًا أو شاحب، مما يدل على أنه طازج ولم يتعرض للتلف.

الدهن الأبيض: يُفضل أن يكون لون الدهون أبيض أو كريميًا وليس أصفر، حيث يشير الاصفرار إلى أن الحيوان قديم أو أن اللحم قديم.

اللحم الصافي: يجب أن يكون خاليًا من الكدمات والبقع الداكنة.

