رياح وشبورة.. الأرصاد تحذر من برودة طقس اليوم الثلاثاء

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد غدًا الثلاثاء طقسًا باردًا في الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، مع نشاط للرياح يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

وأوضحت الهيئة أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة على القاهرة الكبرى تصل إلى 21 درجة مئوية.

وحذرت الأرصاد من تكون شبورة مائية قد تكون كثيفة أحيانًا، اعتبارًا من الساعات المتأخرة من الليل وحتى الساعة التاسعة صباحًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خاصة الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ومدن القناة، وشمال الصعيد، ووسط سيناء.

وأضافت الهيئة أن هناك فرصًا لسقوط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية، وشمال ووسط سيناء، وشمال الوجه البحري.



كما تتوافر فرص لأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية الغربية، بينما تشهد مناطق من جنوب الوجه البحري، ومدن القناة، وخليج السويس، ووسط سيناء أمطارًا خفيفة قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.



ودعت الهيئة المواطنين إلى توخي الحذر أثناء القيادة في فترات الشبورة، ومتابعة النشرات الجوية أولًا بأول.