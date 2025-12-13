مدبولى يتفقد وحدة طب الأسرة بمركز طحانوب بمحافظة القليوبية

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وحدة طب الأسرة بمركز طحانوب بمحافظة القليوبية ورافقه وزير الصحة ووزيرة التنمية المحلية .

واستمع مدبولي لشرح حول عمل الوحدة الصحية وتفقد مكونات الوحدة وتحري حوارات مع المرضى الذين أبدوا سعادتهم بالخدمات الطبية المقدمة لهم..

.

واستهل رئيس مجلس الوزراء جولته التفقدية بتأكيد حرص الحكومة على متابعة تقدم تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي تُعد أكبر مشروع تنموي شامل يهدف إلى تحسين مستوى الحياة والخدمات في المناطق الريفية المصرية، والارتقاء بأوضاع ملايين المواطنين في المحافظات المختلفة.