دونجا: أوضة اللبس"كلمة السر" في النجاح.. وبيراميدز أصبح له جمهور

أكد محمود عبد العاطي «دونجا» لاعب بيراميدز الحالي والزمالك السابق، أن لاعبي الفريق والجهاز الفني والإدارة عقدوا جلسة في بداية الموسم الماضي لمناقشة سلبيات المرحلة السابقة وأسباب ضياع البطولات في الأمتار الأخيرة، موضحًا أنهم تعاهدوا بعدها على عدم تكرار الأخطاء، ووضعوا هدفًا واضحًا يتمثل في التتويج بالبطولات وليس مجرد المنافسة عليها.

وأوضح دونجا، خلال تصريحاته لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم، أن بيراميدز يضم مجموعة من اللاعبين الكبار، لكن الأسماء وحدها لا تصنع النجاح في كرة القدم، مشددًا على أن العمل الجاد وبذل المجهود هما السبب الحقيقي في الفارق الكبير الذي ظهر على الفريق خلال الموسمين الماضي والحالي، مؤكدًا أن الإيمان بالقدرة على تحقيق الهدف هو الأساس.

وأضاف أن الحديث المتكرر سابقًا عن غياب جماهير بيراميدز كان يمثل عامل إحباط كبير للاعبين، موضحًا أن الجماهير عنصر أساسي في نجاح أي فريق، وغيابها كان أحد أسباب خسارة بطولات عديدة، إلا أن الفريق نجح في تجاوز هذا الأمر وتحقيق البطولات، وبدأ يظهر دعم جماهيري ولو محدود، خاصة في المباريات الكبرى، وهو ما يسعد اللاعبين كثيرًا.

وأشار لاعب بيراميدز إلى أن الفريق أصبح فريق بطولات بعدما تم تشخيص أوجه القصور ومعالجتها، موضحًا أن الجميع داخل المنظومة قرر السير في اتجاه واحد، فالالتزام هو المعيار الأساسي للاستمرار، مؤكدًا أن النظام الصارم، والعمل الجماعي، واللعب لصالح الفريق وليس الأفراد، إلى جانب دور الجهاز الفني والإدارة، كلها عوامل اجتمعت لتقود الفريق إلى منصات التتويج.

وشدد دونجا على أن غرفة الملابس كانت العامل الأهم في هذا النجاح، موضحًا أن المدير الفني لا يستطيع فرض النظام بمفرده، وأن بعض اللاعبين الكبار كان لهم دور مهم في دعم الاستقرار ومنع حدوث أزمات داخل الفريق، بالتعاون مع المدير الفني ورئيس النادي.

واختتم حديثه مؤكدًا أن الجميع داخل بيراميدز يدعم من يشارك في المباريات ويقف بجانب من لا يشارك حتى يحصل على فرصته، معتبرًا أن هذا هو المعنى الحقيقي للنجاح، مشيرًا إلى أن أي مسؤول داخل النادي عند سؤاله عن سبب نجاح بيراميدز سيكون الرد دائمًا: “غرفة الملابس الهادئة والخالية من المشاكل”، وهو ما ساعد الفريق على حصد البطولات.