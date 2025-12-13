دونجا: البطولة في بيراميدز ببطولات في أندية تانية.. وعلي ماهر الأفضل حاليا

شدد محمود عبد العاطي دونجا لاعب بيراميدز الحالي والزمالك السابق، على أن الفريق كان قريبًا من التتويج بلقب الدوري الموسم الماضي، لولا الخسارة في مباراتي فاركو والبنك الأهلي، مفضلًا تجنب الحديث عن أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك والقضية المتداولة حاليًا في المحكمة الرياضية الدولية، ومؤكدًا أن الفوز كان سيمنح بيراميدز لقب بطل الدوري، لكن ظروف خوض مباراتي نهائي دوري أبطال إفريقيا في ذلك التوقيت حالت دون الفوز بالدوري، المنظومة جميعها كانت في كامل تركيزها للفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا التاريخي حتى لو على حساب بطولة مهمة وكبيرة مثل الدوري، الموسم الحالي نسير بشكل جيد وقريبين من تصدر جدول الترتيب وإن شاء الله نتمكن من الفوز باللقب في النهاية.

وتابع "دونجا" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: المنافسة صعبة جدًا في بطولة الدوري المصري هذا الموسم، بيراميدز والأهلي والزمالك وسيراميكا كليوباترا الأقرب للقب، وربما يظهر فريق جديد حسب النتائج، جميع الفرق أضاعت نقاطًا كان يمكن تجنبها، وسيراميكا كليوباترا يقدم موسمًا رائعًا مع علي ماهر أفضل مدرب في الكرة المصرية حاليًا.

وأضاف لاعب الزمالك السابق: الموسم صعب ولازال طويل، سنرى ماذا سيحدث بعد التوقف الدولي، لكننا مستعدين بكل قوة، سنواصل تركيزنا عندما تعود المنافسات وسنسير خطوة خطوة نحو الهدف الأهم لنا هذا الموسم وهو التتويج بلقب الدوري المصري.

وواصل لاعب بيراميدز الحالي: بطل إفريقيا والسوبر الإفريقي لابد أن ينافس على كل البطولات بقوة، فقدان نقاط سواء بالتعادل أو الهزيمة أصبح غير مقبول حاليًا في النادي، أصبحنا فريق كبير ولدينا طموحات وأهداف كبيرة، سابقًا الجميع كان يخسر من كلمة طموح، حاليًا الجميع رأي وصدق أن هناك ناديًا كبيرًا يمتلك لاعبين كبار حقق بطولات وألقاب محلية وقارية وعالمية، لديه طموحات وأهداف كبيرة يسعى لتحقيقها.

واختتم محمود عبد العاطي دونجا حديثه: الحمد لله صدقنا أنفسنا أننا نستطيع تحقيق الطموحات والأهداف، كلاعبين كبار توجنا ببطولات مع أندية آخرى، لكن البطولة في بيراميدز مختلفة، لإنك في الأهلي والزمالك تمتلك أسباب ودوافع كثيرة للتتويج بالبطولات أهمها الجماهير، لكن في أي نادي آخر وخصوصًا بيراميدز وبدون جماهير فالبطولة بأكثر من بطولة.