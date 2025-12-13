قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يهنئ بوركينا فاسو بالعيد القومي..وكينيا بذكرى يوم الاستقلال
الوطنية للانتخابات تنظر التظلمات على نتيجة 30 دائرة مُلغاة بأحكام «الإدارية العليا»
مصرع شخص وإصابة 8 في تصادم أتوبيس وميكروباص بالشرقية
جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مواجهة ليفربول وبرايتون
مدبولي: الحكومة تضع التعليم والصحة وتحسين الخدمات للمواطنين على رأس الأولويات حاليا
رئيس الوزراء ووزير الصحة يتفقدان مستشفى العاصمة 2
الفريقان فى ميزان الفلوس .. لاعب من فلامنجو يساوي القيمة التسويقية للاعبى بيراميدز بالكامل
95 مليون جنيه ... مكافاة كبري تنتظر بيراميدز حال الفوز امام فلامنجو
بلاغات متبادلة.. ضبط طرفي واقعة فيديو صفع مسن كفر الشيخ
12 حتى الآن.. الإدارية العليا تستقبل الطعون على نتيجة الدوائر الانتخابية المُلغاة
محمد صلاح يعود لقائمة الريدز قبل صدام برايتون في البريميرليج
مدبولي: مشروعات "حياة كريمة" في القطاع الصحي تُجسد اهتمام الدولة بتحقيق الرعاية الشاملة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

دونجا: البطولة في بيراميدز ببطولات في أندية تانية.. وعلي ماهر الأفضل حاليا

دونجا
دونجا
ياسمين تيسير

شدد محمود عبد العاطي دونجا لاعب بيراميدز الحالي والزمالك السابق، على أن الفريق كان قريبًا من التتويج بلقب الدوري الموسم الماضي، لولا الخسارة في مباراتي فاركو والبنك الأهلي، مفضلًا تجنب الحديث عن أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك والقضية المتداولة حاليًا في المحكمة الرياضية الدولية، ومؤكدًا أن الفوز كان سيمنح بيراميدز لقب بطل الدوري، لكن ظروف خوض مباراتي نهائي دوري أبطال إفريقيا في ذلك التوقيت حالت دون الفوز بالدوري، المنظومة جميعها كانت في كامل تركيزها للفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا التاريخي حتى لو على حساب بطولة مهمة وكبيرة مثل الدوري، الموسم الحالي نسير بشكل جيد وقريبين من تصدر جدول الترتيب وإن شاء الله نتمكن من الفوز باللقب في النهاية.

وتابع "دونجا" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: المنافسة صعبة جدًا في بطولة الدوري المصري هذا الموسم، بيراميدز والأهلي والزمالك وسيراميكا كليوباترا الأقرب للقب، وربما يظهر فريق جديد حسب النتائج، جميع الفرق أضاعت نقاطًا كان يمكن تجنبها، وسيراميكا كليوباترا يقدم موسمًا رائعًا مع علي ماهر أفضل مدرب في الكرة المصرية حاليًا.

وأضاف لاعب الزمالك السابق: الموسم صعب ولازال طويل، سنرى ماذا سيحدث بعد التوقف الدولي، لكننا مستعدين بكل قوة، سنواصل تركيزنا عندما تعود المنافسات وسنسير خطوة خطوة نحو الهدف الأهم لنا هذا الموسم وهو التتويج بلقب الدوري المصري.

وواصل لاعب بيراميدز الحالي: بطل إفريقيا والسوبر الإفريقي لابد أن ينافس على كل البطولات بقوة، فقدان نقاط سواء بالتعادل أو الهزيمة أصبح غير مقبول حاليًا في النادي، أصبحنا فريق كبير ولدينا طموحات وأهداف كبيرة، سابقًا الجميع كان يخسر من كلمة طموح، حاليًا الجميع رأي وصدق أن هناك ناديًا كبيرًا يمتلك لاعبين كبار حقق بطولات وألقاب محلية وقارية وعالمية، لديه طموحات وأهداف كبيرة يسعى لتحقيقها.

واختتم محمود عبد العاطي دونجا حديثه: الحمد لله صدقنا أنفسنا أننا نستطيع تحقيق الطموحات والأهداف، كلاعبين كبار توجنا ببطولات مع أندية آخرى، لكن البطولة في بيراميدز مختلفة، لإنك في الأهلي والزمالك تمتلك أسباب ودوافع كثيرة للتتويج بالبطولات أهمها الجماهير، لكن في أي نادي آخر وخصوصًا بيراميدز وبدون جماهير فالبطولة بأكثر من بطولة.

بيراميدز كاس العالم للاندية فلامنجو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

ليفربول يعلن شرطه الوحيد للتخلي عن محمد صلاح في يناير

أحمد السقا

أول تعليق لـ أحمد السقا بعد حذف فيديو دعم محمد صلاح من إنستجرام والفيس

محمد صلاح

«لم أقل هذا من قبل».. سلوت يفتح ملف أزمة محمد صلاح في ليفربول

بيراميدز

الليلة.. بيراميدز على موعد مع التاريخ بمواجهة فلامنجو البرازيلي بكأس القارات

كأس العرب

4 منتخبات تتأهل .. مواعيد مباريات نصف نهائي كأس العرب

دعاء السجود

ما هي صيغة دعاء سجود السهو؟.. كلمات ثابتة عن النبي لا تغفل عنها

كيف تتساقط ذنوبك

كيف تتساقط ذنوبك كأوراق الشجر؟.. بـ4 أذكار قبل وبعد أذان الفجر

رئيس الوزراء

مدبولي يستجيب لطلب مواطن يريد العودة لعمله في القليوبية

ترشيحاتنا

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | أجهزة منزلية تهدد صحة الرئة .. مشروبات تساعد على نمو الشعر

درجة حرارة الجسم

كمادات الأمان.. سر خفض حرارة الأطفال دون مخاطر

الابراج

حظك اليوم.. توقعات الأبراج الجمعة 12 ديسمبر 2025

بالصور

عضو هيئة تدريس بعلوم الزقازيق يشارك في اكتشاف علمي مهم لتغيير طرق تقييم أجنة أطفال الأنابيب

عضو هيئة التدريس
عضو هيئة التدريس
عضو هيئة التدريس

بمكونات منزلية.. وصفات طبيعية لترطيب اليدين

وصفات ترطيب اليدين
وصفات ترطيب اليدين
وصفات ترطيب اليدين

أفراح النجوم في 24 ساعة.. فرحة هنيدي ونادية مصطفى بابنتيهما وزفاف دارين حداد

حفل زفاف ابنة محمد هنيدي
حفل زفاف ابنة محمد هنيدي
حفل زفاف ابنة محمد هنيدي

بحضور الأهل.. دارين حداد تحتفل بزفافها على شاب خارج الوسط الفني..صور

دارين حداد
دارين حداد
دارين حداد

فيديو

شقيق محمد صلاح

شقيق محمد صلاح يعمل موظفًا في بنك ويجذب الزوار بحبهم لـ الأسطورة

حقيقة الذهب المغشوش

الذهب المغشوش .. رئيس الشعبة يوضح ويقدم نصائح للناس

صورة من الفيديو

شهادة العريس وصديقه والمصور| أسرار فيديو صلاة عروسين خلال سيشن هزّ السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. إيمان شاهين

د. إيمان شاهين تكتب: اتيكيت التعامل بين الأزواج في الإسلام

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

المزيد