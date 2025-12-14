توفير السلع بأسعار مخفضة أولوية حكومية.. تفاصيل إقامة سوق «اليوم الواحد» بالمرج

نقلت قناة الأولى افتتاح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، لسوق «اليوم الواحد» بمنطقة المرج، وذلك ضمن جهود الدولة المستمرة لزيادة إتاحة السلع الغذائية والاستهلاكية بأسعار مناسبة، والتخفيف من الأعباء المعيشية عن المواطنين.

حضور قيادات التموين

شهد الافتتاح حضور الدكتور علاء ناجي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والأستاذ أحمد كمال، مساعد الوزير والمتحدث الرسمي لوزارة التموين، إلى جانب المهندس عبدالباسط عبدالنعيم، مدير مديرية التموين بالقاهرة، وعدد من القيادات التنفيذية.

تفاصيل السوق ومساحته

وأوضح بيان وزارة التموين والتجارة الداخلية أن سوق «اليوم الواحد» أُقيم على مساحة إجمالية تُقدّر بنحو 1000 متر مربع، ويضم 40 باكية داخل الخيمة الرئيسية، بالإضافة إلى 10 سيارات متنقلة تقوم بطرح مختلف السلع بأسعار مخفضة، بما يضمن سهولة الوصول إلى المنتجات الأساسية للمواطنين.

تنظيم حضاري وخدمة متكاملة

وأشار البيان إلى أن اختيار موقع السوق وإنشاء وتجهيز الخيمة تم بالكامل من خلال حي المرج، بما يحقق سهولة الحركة داخل السوق ويوفر بيئة حضارية منظمة تليق بالمواطنين، وتُسهم في تحسين تجربة التسوق.

تكامل بين الدولة والقطاع الخاص

وتُعد الشركة القابضة للصناعات الغذائية الجهة الرئيسية المسؤولة عن طرح السلع، بمشاركة جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وبالتعاون مع عدد من شركات القطاع الخاص، في نموذج يعكس تكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص لضمان توافر السلع وتحقيق الأمن الغذائي.

تصريحات وزير التموين

وأكد الدكتور شريف فاروق، خلال الافتتاح، أن وزارة التموين مستمرة في التوسع في أسواق «اليوم الواحد» والمنافذ المتنقلة بجميع المحافظات، بهدف ضخ كميات أكبر من السلع بأسعار مخفضة، مشيدًا بسوق المرج وما يقدمه من تشكيلة متنوعة من السلع بجودة عالية وأسعار مناسبة.

محافظ القاهرة: أسواق منظمة لخدمة المواطن

ومن جانبه، أوضح الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أن هذه المبادرات تأتي ضمن خطة المحافظة للتوسع في إنشاء أسواق منظمة وحضارية، بما يسهم في ضبط الأسواق وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، موجهًا الشكر لحي المرج على جهوده في تجهيز الموقع وإدارته بكفاءة.

استمرار المبادرات التموينية

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية في ختام البيان استمرارها في تدشين ودعم المبادرات التي تستهدف توفير السلع للمواطنين بجودة عالية وأسعار مناسبة، في مختلف أنحاء الجمهورية، بما يعزز الاستقرار في الأسواق ويدعم الفئات الأكثر احتياجًا.