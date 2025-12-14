أستراليا.. 13 مصابا في حادث إطلاق نار بسيدني

أعلن الإسعاف الأسترالي نقل 13 مصابًا إلى المستشفيات لتلقي العلاج، فيما توجهت فرق الطوارئ والشرطة إلى موقع الحادث فور وقوعه لضمان السيطرة على الوضع وتأمين المواطنين.

إصابات ومتابعة الطوارئ

أعلن الإعلام الأسترالي عن سقوط 10 قتلى نتيجة عملية إطلاق نار وقعت خلال احتفالات عيد الحانوكا اليهودي في مدينة سيدني، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

ردود الفعل والتحقيقات

تتابع السلطات الأسترالية التحقيق في ملابسات الحادث، وسط حالة من الصدمة في المجتمع المحلي والدولي، مع التأكيد على ضرورة تعاون المواطنين مع أجهزة الأمن لضمان سلامتهم ومساعدة فرق الطوارئ في أداء مهامها.