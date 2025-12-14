سقوط قـ.ـتلى وجرحى إثر قصف جوي استهدف جنوب كردفان بالسودان

نفذت طائرات مسيرة قد تكون لقوات الدعم السريع والحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو، قصفا جويا استهدف مدينة كادقلي في ولاية جنوب كردفان وأوقع قتلى وجرحى، و ذلك بحسب مصادر محلية.



وقوع قتلى وجرحى مدنيين

أضافت المصادر أن المسيرات استهدفت مناطق السماسم والكرقل بالولاية ذاتها، ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى في صفوف المدنيين وسط حالة من الهلع والرعب بين السكان.

طال القصف مستشفى السلاح الطبي في مدينة الدلنج، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، دون توفر حصيلة نهائية حتى الآن بسبب صعوبات الوصول إلى المواقع المتضررة.

يأتي هذا التصعيد في وقت تشهد فيه ولاية جنوب كردفان توترا أمنيا متزايدا، وسط مخاوف من تفاقم الأوضاع الإنسانية مع استمرار استهداف المناطق المدنية والمنشآت الحيوية.