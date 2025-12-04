فيسبوك يحذف حسابات الأستراليين الذين تقل أعمارهم عن 16 عاما قبل تطبيق القانون

أعلنت شركة ميتا أنها بدأت بحذف حسابات الأستراليين دون سن السادسة عشرة على منصاتها - إنستغرام، وثريدز، وفيسبوك، ووفقًا لبيان الشركة، فإنها تعمل على حذف جميع الحسابات بحلول 10 ديسمبر، وهو تاريخ سريان القانون الأسترالي الذي يحظر استخدام المراهقين والأطفال دون سن السادسة عشرة لوسائل التواصل الاجتماعي، والذي أُقرّ العام الماضي.

وأوضحت ميتا أن بإمكان هؤلاء المستخدمين حفظ وتنزيل سجلّهم الإلكتروني، وأنه قبل بلوغهم سن السادسة عشرة، ستُخطرهم الشركة بإمكانية عودتهم قريبًا إلى منصاتها، حيث سيتم استعادة محتواهم بالكامل.

ومن جانب آخر، حجبت روسيا منصة ألعاب الأطفال الشهيرة "روبلوكس"، بزعم أنها "تنشر محتوى متطرّفًا ودعايةً لمجتمع الميم"، وأعلنت الهيئة الفيدرالية الروسية لمراقبة الاتصالات "روسكومنادزور" عن الحجب، وأشارت إلى أن المنصة "مليئة بمحتوى غير لائق قد يؤثر على النمو الروحي والأخلاقي للأطفال"، ولم تستجب "روبلوكس" لطلب التعليق.

ومن جانب آخر، هبطت طائرة ركاب تابعة لشركة "ريد وينغز"، متجهة من العاصمة الروسية موسكو إلى بوكيت في تايلاند، في مطار دوموديدوفو بعد إقلاعها بسبب اندلاع حريق في أحد محركاتها، حيث أكدت خدمات الطوارئ الروسية أنه تم إخماد الحريق، بحسب وكالة نوفوستي.

تغير في معايير تشغيل أحد المحركات

وأوضحت شركة "ريد وينغز" للطيران: "خلال الرحلة WZ-3097، التي تشغلها طائرة بوينغ 777-200، لاحظ طاقم الطائرة تغيرًا في معايير تشغيل أحد المحركات، فاتخذ القرار الصحيح بالعودة إلى مطار المغادرة في الوقت المناسب".

وأفادت مصادر مطلعة أن الطائرة غادرت مطار دوموديدوفو الساعة 21:19، واندلع حريق في المحرك حوالي الساعة 21:23 مساءً بتوقيت موسكو، وكانت تقل 13 فردًا من أفراد الطاقم و412 راكبًا، وغادروا الطائرة جميعًا سالمين ولم يصب أحد بأذى.