قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر الدولار اليوم الخميس 4-12-2025 في البنوك
دعاء الصباح النبوي.. سنة تمنحك البركة وتفتح لك أبواب الخير
بعد محادثات استمرت 5 ساعات.. لا تسوية بين مبعوثي ترامب و بوتين
3 ظواهر جوية .. الأرصاد تُحذر من طقس الساعات المقبلة
الأسير الإسرائيلي عيدان ألكسندر يعود إلى الخدمة العسكرية على حدود غزة
فيسبوك يحذف حسابات الأستراليين الذين تقل أعمارهم عن 16 عاما قبل تطبيق القانون
ماكرون : هناك توقعات بأن بكين ستؤثر على روسيا لإنهاء الحرب
كيف تظهر المرأة أمام زوج أختها .. الإفتاء توضح
آخر نوات الخريف.. تحذيرات رسمية من نوة قاسم وأمطار غزيرة تصل للقاهرة
الذمة المالية للزوجة وحقها في مرتبها.. الإفتاء توضحها
زيادة الإيجار القديم بدأت رسميًا .. اعرف هتدفع كام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

فيسبوك يحذف حسابات الأستراليين الذين تقل أعمارهم عن 16 عاما قبل تطبيق القانون

فيسبوك
فيسبوك
فرناس حفظي

أعلنت شركة ميتا أنها بدأت بحذف حسابات الأستراليين دون سن السادسة عشرة على منصاتها - إنستغرام، وثريدز، وفيسبوك، ووفقًا لبيان الشركة، فإنها تعمل على حذف جميع الحسابات بحلول 10 ديسمبر، وهو تاريخ سريان القانون الأسترالي الذي يحظر استخدام المراهقين والأطفال دون سن السادسة عشرة لوسائل التواصل الاجتماعي، والذي أُقرّ العام الماضي. 

وأوضحت ميتا أن بإمكان هؤلاء المستخدمين حفظ وتنزيل سجلّهم الإلكتروني، وأنه قبل بلوغهم سن السادسة عشرة، ستُخطرهم الشركة بإمكانية عودتهم قريبًا إلى منصاتها، حيث سيتم استعادة محتواهم بالكامل.

ومن جانب آخر، حجبت روسيا منصة ألعاب الأطفال الشهيرة "روبلوكس"، بزعم أنها "تنشر محتوى متطرّفًا ودعايةً لمجتمع الميم"، وأعلنت الهيئة الفيدرالية الروسية لمراقبة الاتصالات "روسكومنادزور" عن الحجب، وأشارت إلى أن المنصة "مليئة بمحتوى غير لائق قد يؤثر على النمو الروحي والأخلاقي للأطفال"، ولم تستجب "روبلوكس" لطلب التعليق.

ومن جانب آخر، هبطت طائرة ركاب تابعة لشركة "ريد وينغز"، متجهة من العاصمة الروسية موسكو إلى بوكيت في تايلاند، في مطار دوموديدوفو بعد إقلاعها بسبب اندلاع حريق في أحد محركاتها، حيث أكدت خدمات الطوارئ الروسية أنه تم إخماد الحريق، بحسب وكالة نوفوستي.

تغير في معايير تشغيل أحد المحركات
وأوضحت شركة "ريد وينغز" للطيران: "خلال الرحلة WZ-3097، التي تشغلها طائرة بوينغ 777-200، لاحظ طاقم الطائرة تغيرًا في معايير تشغيل أحد المحركات، فاتخذ القرار الصحيح بالعودة إلى مطار المغادرة في الوقت المناسب".

وأفادت مصادر مطلعة أن الطائرة غادرت مطار دوموديدوفو الساعة 21:19، واندلع حريق في المحرك حوالي الساعة 21:23 مساءً بتوقيت موسكو، وكانت تقل 13 فردًا من أفراد الطاقم و412 راكبًا، وغادروا الطائرة جميعًا سالمين ولم يصب أحد بأذى.

شركة ميتا حسابات الأستراليين دون سن السادسة عشرة إنستغرام فيسبوك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طلاب مدرسة عبدالسلام محجوب

المعلمة طلبت منهم يعملوا كدا.. والدة أحد طلاب مدرسة عبد السلام محجوب تكشف مفاجأة

أسعار الذهب محليا وعربيا وعالميا

تراجع أسعار الذهب محليا وعربيا وعالميا

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس.. وهذا ثمن البيض

الإعلامي أحمد موسى

أحمد موسى ينفعل على الهواء بسبب إثيوبيا: نرد الساعة 10 ولا نجعل إثيوبيا تتجاوز علينا

نوة قاسم

بدء نوة قاسم غدا.. حالة طوارئ في الأسكندرية وتحذير عاجل من الأرصاد

زيادة الإيجار القديم تبدأ رسميًا من ديسمبر.. اعرف هتدفع كام

زيادة الإيجار القديم بدأت رسميًا .. اعرف هتدفع كام

الاهلي

بعد إيقاف قيد الزمالك.. الدردير يستفز جمهور الأهلي بهذا المنشور

الأب وابنائه

مأساة في ديروط.. وفاة أب وابنته غرقا واختفاء أشقائها الثلاثة بظروف غامضة

ترشيحاتنا

مكرونة فرن

طريقة عمل مكرونة فرن بالفراخ والمشروم

يوسف محمد

وفاة طفل في بطولة سباحة.. إليك الإسعافات الأولية للغرق

حبة البركة

فوائد الحبة السوداء في علاج أخطر الأمراض

بالصور

سوق المستعمل.. مواصفات وسعر فيات بونتو 2009‏

فيات بونتو موديل 2009‏‏
فيات بونتو موديل 2009‏‏
فيات بونتو موديل 2009‏‏

طريقة عمل سلطة بابا غنوج بالطحينة

طريقة عمل سلطة بابا غنوج بالطحينة.
طريقة عمل سلطة بابا غنوج بالطحينة.
طريقة عمل سلطة بابا غنوج بالطحينة.

مشكلة شائعة فى المدارس..كيفية علاج قمل الرأس عند الأطفال

مشكلة شائعة فى المدارس..كيفية علاج قمل الرأس عند الأطفال
مشكلة شائعة فى المدارس..كيفية علاج قمل الرأس عند الأطفال
مشكلة شائعة فى المدارس..كيفية علاج قمل الرأس عند الأطفال

لرفع المناعة والحماية من الأمراض.. تعرف على فوائد فصوص الثوم

لرفع المناعة والحماية من الامراض|تعرف على فوائد فصوص الثوم
لرفع المناعة والحماية من الامراض|تعرف على فوائد فصوص الثوم
لرفع المناعة والحماية من الامراض|تعرف على فوائد فصوص الثوم

فيديو

سيدة كوبري بشتيل

سرقة ولا تنكر.. لغز سقوط سيدة من أعلى دائري بشتيل يشعل السوشيال

وفاة يوسف محمد

من البطولة إلى القبر.. نهاية مؤلمة للسباح الناشئ يوسف محمد

حسام حبيب

ملناش نصيب.. حسام حبيب يطرح أحدث أغانيه من فيلم السلم والثعبان 2

قصة حب سما المصري الجديدة

قصة حب جديدة.. سما المصري تثير الجدل بحديثها عن الحنية وترشحها للبرلمان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

المزيد