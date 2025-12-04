قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر الدولار اليوم الخميس 4-12-2025 في البنوك
دعاء الصباح النبوي.. سنة تمنحك البركة وتفتح لك أبواب الخير
بعد محادثات استمرت 5 ساعات.. لا تسوية بين مبعوثي ترامب و بوتين
3 ظواهر جوية .. الأرصاد تُحذر من طقس الساعات المقبلة
الأسير الإسرائيلي عيدان ألكسندر يعود إلى الخدمة العسكرية على حدود غزة
فيسبوك يحذف حسابات الأستراليين الذين تقل أعمارهم عن 16 عاما قبل تطبيق القانون
ماكرون : هناك توقعات بأن بكين ستؤثر على روسيا لإنهاء الحرب
كيف تظهر المرأة أمام زوج أختها .. الإفتاء توضح
آخر نوات الخريف.. تحذيرات رسمية من نوة قاسم وأمطار غزيرة تصل للقاهرة
الذمة المالية للزوجة وحقها في مرتبها.. الإفتاء توضحها
زيادة الإيجار القديم بدأت رسميًا .. اعرف هتدفع كام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الأسير الإسرائيلي عيدان ألكسندر يعود إلى الخدمة العسكرية على حدود غزة

عيدان إلكسندر
عيدان إلكسندر
فرناس حفظي

عاد  الأسير  الإسرائيلي عيدان ألكسندر، الذي أُطلق سراحه في مايو الماضي بوساطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مرتديا زيّ الجيش الإسرائيلي، في خطوة رمزية لإرسال رسالة تحدٍ لحركة حماس الذين احتجزوه أكثر من عام ونصف.


وأوضح ألكسندر أن عودته إلى الخدمة العسكرية كانت خيارا متعمدا لإكمال فترة خدمته قبل اختطافه في 7 أكتوبر، قائلاً: "قضيت هناك عاما وسبعة أشهر، لم يكن من المعقول أن أتوقف الآن بعد كل ما بدأته،عليّ إكمال فترة العامين والثمانية أشهر وربما أكثر".


وأضاف: "أردت أن يروا أنني لن أنهار، وأنني سأرد لهم الجميل. هذا كل ما لدي لأقوله".

و كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، أن الأسير عيدان ألكسندا تعرض خلال فترة أسره للموت أكثر من مرة، حيث نجا ألكسندر من عدة حوادث خطيرة، بينها انهيار جزء من نفق كان محتجزا فيه، ما أدى إلى إصابة كتفه ويديه، كما أُجبر على التنقل بين مخابئه ملابسا بالزي المحلي وركوب عربة يجرها حمار لتجنب التعرف عليه. 

عيدان إلكسندر يرتدي زي الجيش الإسرائيلي 

يُذكر أن ألكسندر يحمل الجنسية الأمريكيةالإسرائيلية المزدوجة، وانضم إلى لواء جولاني في الجيش الإسرائيلي وهو في الثامنة عشرة من عمره، وعاش مع جديه ثم مع جنود آخرين في كيبوتس حاصور، و عودته إلى حدود غزة جاءت في المكان الذي وصفه بـ"أسوأ كابوس في حياته".
 

الأسير الإسرائيلي عيدان ألكسندر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجيش الإسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طلاب مدرسة عبدالسلام محجوب

المعلمة طلبت منهم يعملوا كدا.. والدة أحد طلاب مدرسة عبد السلام محجوب تكشف مفاجأة

أسعار الذهب محليا وعربيا وعالميا

تراجع أسعار الذهب محليا وعربيا وعالميا

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس.. وهذا ثمن البيض

الإعلامي أحمد موسى

أحمد موسى ينفعل على الهواء بسبب إثيوبيا: نرد الساعة 10 ولا نجعل إثيوبيا تتجاوز علينا

نوة قاسم

بدء نوة قاسم غدا.. حالة طوارئ في الأسكندرية وتحذير عاجل من الأرصاد

زيادة الإيجار القديم تبدأ رسميًا من ديسمبر.. اعرف هتدفع كام

زيادة الإيجار القديم بدأت رسميًا .. اعرف هتدفع كام

الاهلي

بعد إيقاف قيد الزمالك.. الدردير يستفز جمهور الأهلي بهذا المنشور

الأب وابنائه

مأساة في ديروط.. وفاة أب وابنته غرقا واختفاء أشقائها الثلاثة بظروف غامضة

ترشيحاتنا

سيدة كوبري بشتيل

سرقة ولا تنكر.. لغز سقوط سيدة من أعلى دائري بشتيل يشعل السوشيال

وفاة يوسف محمد

من البطولة إلى القبر.. نهاية مؤلمة للسباح الناشئ يوسف محمد

ازمة الطبيب

طلاق وانهيار علاقات… أزمة الطبيب الوسيم محمد المغربي تشعــل السوشيال

بالصور

سوق المستعمل.. مواصفات وسعر فيات بونتو 2009‏

فيات بونتو موديل 2009‏‏
فيات بونتو موديل 2009‏‏
فيات بونتو موديل 2009‏‏

طريقة عمل سلطة بابا غنوج بالطحينة

طريقة عمل سلطة بابا غنوج بالطحينة.
طريقة عمل سلطة بابا غنوج بالطحينة.
طريقة عمل سلطة بابا غنوج بالطحينة.

مشكلة شائعة فى المدارس..كيفية علاج قمل الرأس عند الأطفال

مشكلة شائعة فى المدارس..كيفية علاج قمل الرأس عند الأطفال
مشكلة شائعة فى المدارس..كيفية علاج قمل الرأس عند الأطفال
مشكلة شائعة فى المدارس..كيفية علاج قمل الرأس عند الأطفال

لرفع المناعة والحماية من الأمراض.. تعرف على فوائد فصوص الثوم

لرفع المناعة والحماية من الامراض|تعرف على فوائد فصوص الثوم
لرفع المناعة والحماية من الامراض|تعرف على فوائد فصوص الثوم
لرفع المناعة والحماية من الامراض|تعرف على فوائد فصوص الثوم

فيديو

سيدة كوبري بشتيل

سرقة ولا تنكر.. لغز سقوط سيدة من أعلى دائري بشتيل يشعل السوشيال

وفاة يوسف محمد

من البطولة إلى القبر.. نهاية مؤلمة للسباح الناشئ يوسف محمد

حسام حبيب

ملناش نصيب.. حسام حبيب يطرح أحدث أغانيه من فيلم السلم والثعبان 2

قصة حب سما المصري الجديدة

قصة حب جديدة.. سما المصري تثير الجدل بحديثها عن الحنية وترشحها للبرلمان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

المزيد