بعد قرار وزيرة التضامن.. آخر موعد لسداد رسوم حج الجمعيات الأهلية
تجديد 5 سنوات .. قرار عاجل بشأن المعلمين المكلفين بوظيفة مدير مدرسة
20 صورة لاحتفال فريق عمل السرايا الصفرا بأول يوم بروفات | شاهد
المرشد الأعلى بإيران: الولايات المتحدة تكبدت مزيدا من الخسائر في حرب الـ 12 يوما
تباين فى أسعار اللحوم البلدية والمستوردة اليوم الخميس 25 نوفمبر 2025
بكري: لم يعجبني حديث مصطفى الفقي عن العوار الدستوري للانتخابات
من حلم إلى واقع .. مصر تطلق أكبر مشروع ربط بري في أفريقيا
مصطفى بكري: المرحلة الثانية من انتخابات النواب نزيهة وشفافة جدا
الصحة تشارك بقوة في معرض الأسبوع الكويتي السادس عشر بمصر
موعد صرف مرتبات ديسمبر 2025 للقطاعين العام والخاص بـ قرار المالية
البرتغال بطلا لكأس العالم للناشئين على حساب النمسا
أخبار العالم

يديعوت أحرونوت : جنود إسرائيليون يقتـ لون شابين فلسطينيين.. والجيش الإسرائيلي يحقق

أ ش أ

أعدم جنود إسرائيليون اليوم الخميس شابين فلسطينيين في مخيم جنين بشمال الضفة الغربية بإطلاق النار عليهما من مسافة قريبة بعد إلقاء القبض عليها وإجبارهما على الاستلقاء على الأرض.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه يحقق في الواقعة التي وثقها فلسطينيون بهواتفهم المحمولة ونشروها على وسائل التواصل الإجتماعي ، بحسب صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية.

وأشارت الصحيفة إلى أن فلسطينيين نشروا لقطات لجنود في جنين يطلقون النار من مسافة قريبة على فلسطينيين "مسلحين" خرجوا من مبنى تحصنوا فيه لساعات. وتظهر اللقطات استسلام الشابين للجنود فيما تقول الصحيفة أن هناك قطع في الفيديو تبدو أنها استسلام لما قالت إنهما مسلحان وإطلاق الجنود النار عليهما. 

وقال بيان مشترك صادر عن المتحدثين باسم الجيش الإسرائيلي والشرطة : "كانت القوات تعمل لاعتقال مطلوبين في جنين، الذين قاموا، من بين أمور أخرى، بإلقاء متفجرات وإطلاق النار على قوات الأمن ، وبعد استخدام معدات هندسية على المبنى الذي تحصنوا فيه، خرج الشخصان المطلوبان ، وبعد خروجهما من المبنى، تم إطلاق النار عليهما ، ويجري التحقيق في الحادث من قبل القادة الميدانيين ، وسيتم تحويله للمراجعة من قبل السلطات المختصة".

جنود إسرائيليون مخيم جنين الضفة الغربية

20 صورة لاحتفال فريق عمل السرايا الصفرا بأول يوم بروفات | شاهد

توابل سحرية تقلّل الغازات في الكرنب والقرنبيط

أفضل مشروبات تمدك بفيتامين د .. طرق سهلة لتعزيز صحتك

علامات لا تتجاهلها.. أبرز أعراض انسداد الشرايين

