يديعوت أحرونوت : جنود إسرائيليون يقتـ لون شابين فلسطينيين.. والجيش الإسرائيلي يحقق

أعدم جنود إسرائيليون اليوم الخميس شابين فلسطينيين في مخيم جنين بشمال الضفة الغربية بإطلاق النار عليهما من مسافة قريبة بعد إلقاء القبض عليها وإجبارهما على الاستلقاء على الأرض.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه يحقق في الواقعة التي وثقها فلسطينيون بهواتفهم المحمولة ونشروها على وسائل التواصل الإجتماعي ، بحسب صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية.

وأشارت الصحيفة إلى أن فلسطينيين نشروا لقطات لجنود في جنين يطلقون النار من مسافة قريبة على فلسطينيين "مسلحين" خرجوا من مبنى تحصنوا فيه لساعات. وتظهر اللقطات استسلام الشابين للجنود فيما تقول الصحيفة أن هناك قطع في الفيديو تبدو أنها استسلام لما قالت إنهما مسلحان وإطلاق الجنود النار عليهما.

وقال بيان مشترك صادر عن المتحدثين باسم الجيش الإسرائيلي والشرطة : "كانت القوات تعمل لاعتقال مطلوبين في جنين، الذين قاموا، من بين أمور أخرى، بإلقاء متفجرات وإطلاق النار على قوات الأمن ، وبعد استخدام معدات هندسية على المبنى الذي تحصنوا فيه، خرج الشخصان المطلوبان ، وبعد خروجهما من المبنى، تم إطلاق النار عليهما ، ويجري التحقيق في الحادث من قبل القادة الميدانيين ، وسيتم تحويله للمراجعة من قبل السلطات المختصة".