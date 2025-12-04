قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كيف تظهر المرأة أمام زوج أختها .. الإفتاء توضح
آخر نوات الخريف.. تحذيرات رسمية من نوة قاسم وأمطار غزيرة تصل للقاهرة
الذمة المالية للزوجة وحقها في مرتبها.. الإفتاء توضحها
زيادة الإيجار القديم بدأت رسميًا .. اعرف هتدفع كام
سياسية أمريكية لـ صدى البلد: القاهرة شريك لا غنى عنه في استقرار المنطقة
مدبولي: الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بقطاع التعدين وإطلاق حزمة من الحوافز لجذب الاستثمارات
مادورو يحذر الشعب الأمريكي: أنتم تكرهون الحروب لا تكرروا تجربة العراق وفيتنام
أمريكا و90 دولة أخرى تدعو روسيا إلى إعادة الأطفال الذين تم نقلهم إلى أوكرانيا
واشنطن تحذر من هجوم إسرائيلي وشيك على لبنان
فضل تحت المياه 10 دقائق..كواليس موجعة في وفاة الطفل يوسف
مسؤول أمريكي: ويتكوف وكوشنر سيلتقيان في ميامي برئيس الوفد التفاوضي الأوكراني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

لرفع المناعة والحماية من الأمراض.. تعرف على فوائد فصوص الثوم

لرفع المناعة والحماية من الامراض|تعرف على فوائد فصوص الثوم
لرفع المناعة والحماية من الامراض|تعرف على فوائد فصوص الثوم
رنا عصمت

يكتسب الثوم رائحته القوية من مركب الكبريت العضوي المعروف باسم الاليسين، وهو المركب المسؤول أيضًا عن فوائده الصحية المذهلة التى ترفع المناعة فى الجسم و تحمىه من أمراض خطيرة، و لذلك نقدم لكم فى هذا التقرير فوائد تناول فصوص الثوم .

تعرف على فوائد فصوص الثوم..

1. يعزز المناعة:

فقد أظهرت دراسة أجريت على أكثر من 41 ألف امرأة تتراوح أعمارهن بين 55 و69 عامًا، أن من اعتدن تناول الثوم والفواكه والخضروات بانتظام، انخفض لديهن خطر الإصابة بـسرطان القولون بنسبة 35%.

2. يعمل كمضاد للالتهابات:

تشير الأبحاث إلى أن زيت الثوم  يمتلك خصائص مضادة للالتهاب، فإذا كنت تعاني من ألم أو التهاب في المفاصل أو العضلات، يمكنك تدليكها بزيت الثوم، كما يمكن استخدامه للمساعدة في الوقاية من تلف الغضاريف الناتج عن التهاب المفاصل.

3. يحسن صحة القلب:

تشير الدراسات إلى أن الثوم قد يؤثر إيجابيًا على الشرايين وضغط الدم، ويُعتقد أن خلايا الدم الحمراء تحول الكبريت الموجود في الثوم إلى غاز كبريتيد الهيدروجين، مما يوسّع الأوعية الدموية ويسهّل تنظيم ضغط الدم.

لكن لا تتوقف عن تناول أدوية ضغط الدم دون استشارة الطبيب، فقد يكون من المفيد فقط إضافة المزيد من الثوم إلى نظامك الغذائي.

4. ينقي البشرة:

بفضل خصائصه المضادة للبكتيريا وغناه بـ مضادات الاكسدة، يساعد الثوم على تنقية البشرة وقتل البكتيريا المسببة لحب الشباب.

وقد أظهرت دراسة أن فرك الثوم الخام على الحبوب يمكن أن يساعد في التخلص منها، ومع ذلك؛ قد يسبب الثوم إحساسًا بالحرقان، لذا يُنصح باستشارة طبيب الجلدية قبل تجربته، خصوصًا إذا كنت تستخدم منتجات عناية أخرى.

5. يحمي الطعام من التلوث:

تساعد الخصائص المضادة للبكتيريا في الثوم الطازج على القضاء على البكتيريا المسببة لتسمم الطعام مثل السالمونيلا وإي كولاي.

لكن لا ينبغي استخدام الثوم كبديل لإجراءات النظافة وحفظ الطعام السليمة.

6. يعالج فطريات القدم (قدم الرياضي):

يُعرف الثوم أيضًا بقدرته على مكافحة الفطريات، ففي حالة الإصابة بفطريات القدم، يمكنك نقع قدميك في ماء يحتوي على الثوم أو فرك الثوم الخام مباشرة على الجلد لتخفيف الحكة والقضاء على الفطريات.

المصدر ديلي ميرور

لرفع المناعة والحماية من الامراضتعرف على فوائد فصوص الثوم الثوم فوائد الثوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

الأرصاد تُعلن تفاصيل موجة طقس بارد.. انخفاض 4 درجات وأمطار غزيرة وشبورة

طلاب مدرسة عبدالسلام محجوب

المعلمة طلبت منهم يعملوا كدا.. والدة أحد طلاب مدرسة عبد السلام محجوب تكشف مفاجأة

كسر مفاجئ بخط مياه أمام مستشفي أم المصريين

مياه الشرب بالجيزة: قطع المياه عن بعض المناطق بالمحافظة.. تفاصيل

أسعار الذهب محليا وعربيا وعالميا

تراجع أسعار الذهب محليا وعربيا وعالميا

الايجار القديم

الإيجار القديم يدخل مرحلة الحسم| تفاصيل الزيادات الجديدة على السكني

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس.. وهذا ثمن البيض

الإعلامي أحمد موسى

أحمد موسى ينفعل على الهواء بسبب إثيوبيا: نرد الساعة 10 ولا نجعل إثيوبيا تتجاوز علينا

نوة قاسم

بدء نوة قاسم غدا.. حالة طوارئ في الأسكندرية وتحذير عاجل من الأرصاد

ترشيحاتنا

اسعار الدواجن

أسعار الدواجن فى أسوان اليوم الخميس 4 /12 /2025

حريق بسيارة ملاكى بأسوان

فى أسوان.. اندلاع حريق بسيارة ملاكي أثناء توقفها دون إصابات

حادث - ارشيفية

مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين فى حادث تصادم عدد من الموتوسيكلات بأسوان

بالصور

لرفع المناعة والحماية من الأمراض.. تعرف على فوائد فصوص الثوم

لرفع المناعة والحماية من الامراض|تعرف على فوائد فصوص الثوم
لرفع المناعة والحماية من الامراض|تعرف على فوائد فصوص الثوم
لرفع المناعة والحماية من الامراض|تعرف على فوائد فصوص الثوم

الزعفران.. توابل ذهبية بمفعول قوي ضد الالتهابات

الزعفران .. توابل ذهبية بمفعول قوي ضد الالتهابات
الزعفران .. توابل ذهبية بمفعول قوي ضد الالتهابات
الزعفران .. توابل ذهبية بمفعول قوي ضد الالتهابات

ياسمين صبرى تثير الجدل بإطلالتها من داخل الطائرة

ياسمين صبرى تثير الجدل بإطلالتها من داخل الطائرة
ياسمين صبرى تثير الجدل بإطلالتها من داخل الطائرة
ياسمين صبرى تثير الجدل بإطلالتها من داخل الطائرة

كيا تكشف ملامح أولية لطراز EV2 الكهربائي الجديد قبل ظهوره العالمي

كيا EV2
كيا EV2
كيا EV2

فيديو

سيدة كوبري بشتيل

سرقة ولا تنكر.. لغز سقوط سيدة من أعلى دائري بشتيل يشعل السوشيال

وفاة يوسف محمد

من البطولة إلى القبر.. نهاية مؤلمة للسباح الناشئ يوسف محمد

حسام حبيب

ملناش نصيب.. حسام حبيب يطرح أحدث أغانيه من فيلم السلم والثعبان 2

قصة حب سما المصري الجديدة

قصة حب جديدة.. سما المصري تثير الجدل بحديثها عن الحنية وترشحها للبرلمان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

المزيد