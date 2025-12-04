لرفع المناعة والحماية من الأمراض.. تعرف على فوائد فصوص الثوم

يكتسب الثوم رائحته القوية من مركب الكبريت العضوي المعروف باسم الاليسين، وهو المركب المسؤول أيضًا عن فوائده الصحية المذهلة التى ترفع المناعة فى الجسم و تحمىه من أمراض خطيرة، و لذلك نقدم لكم فى هذا التقرير فوائد تناول فصوص الثوم .

تعرف على فوائد فصوص الثوم..

1. يعزز المناعة:

فقد أظهرت دراسة أجريت على أكثر من 41 ألف امرأة تتراوح أعمارهن بين 55 و69 عامًا، أن من اعتدن تناول الثوم والفواكه والخضروات بانتظام، انخفض لديهن خطر الإصابة بـسرطان القولون بنسبة 35%.

2. يعمل كمضاد للالتهابات:

تشير الأبحاث إلى أن زيت الثوم يمتلك خصائص مضادة للالتهاب، فإذا كنت تعاني من ألم أو التهاب في المفاصل أو العضلات، يمكنك تدليكها بزيت الثوم، كما يمكن استخدامه للمساعدة في الوقاية من تلف الغضاريف الناتج عن التهاب المفاصل.

3. يحسن صحة القلب:

تشير الدراسات إلى أن الثوم قد يؤثر إيجابيًا على الشرايين وضغط الدم، ويُعتقد أن خلايا الدم الحمراء تحول الكبريت الموجود في الثوم إلى غاز كبريتيد الهيدروجين، مما يوسّع الأوعية الدموية ويسهّل تنظيم ضغط الدم.

لكن لا تتوقف عن تناول أدوية ضغط الدم دون استشارة الطبيب، فقد يكون من المفيد فقط إضافة المزيد من الثوم إلى نظامك الغذائي.

4. ينقي البشرة:

بفضل خصائصه المضادة للبكتيريا وغناه بـ مضادات الاكسدة، يساعد الثوم على تنقية البشرة وقتل البكتيريا المسببة لحب الشباب.

وقد أظهرت دراسة أن فرك الثوم الخام على الحبوب يمكن أن يساعد في التخلص منها، ومع ذلك؛ قد يسبب الثوم إحساسًا بالحرقان، لذا يُنصح باستشارة طبيب الجلدية قبل تجربته، خصوصًا إذا كنت تستخدم منتجات عناية أخرى.

5. يحمي الطعام من التلوث:

تساعد الخصائص المضادة للبكتيريا في الثوم الطازج على القضاء على البكتيريا المسببة لتسمم الطعام مثل السالمونيلا وإي كولاي.

لكن لا ينبغي استخدام الثوم كبديل لإجراءات النظافة وحفظ الطعام السليمة.

6. يعالج فطريات القدم (قدم الرياضي):

يُعرف الثوم أيضًا بقدرته على مكافحة الفطريات، ففي حالة الإصابة بفطريات القدم، يمكنك نقع قدميك في ماء يحتوي على الثوم أو فرك الثوم الخام مباشرة على الجلد لتخفيف الحكة والقضاء على الفطريات.