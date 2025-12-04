الزعفران .. توابل ذهبية بمفعول قوي ضد الالتهابات

يُعدّ الزعفران من التوابل الصفراء الزاهية التي تضيف نكهة غنية للأطباق، خاصة أطباق الأرز، ويحتوي الزعفران على مركّبات نباتية مثل الكروسين (Crocin) والسافرنال (Safranal)، والتي تساعد في تقليل الاجهاد التأكسدى و الالتهابات في الجسم.

تشير الأبحاث إلى أن تناول مكملات الزعفران بانتظام قد يساهم في خفض مستوى بروتين CRP في الدم، وهو أحد مؤشرات الالتهاب. كما وجدت دراسة أخرى أن الزعفران قد يساعد في الوقاية من بعض الحالات الالتهابية، بما في ذلك أمراض الأمعاء الالتهابية.

كيفية استخدام الزعفران:

الزعفران من التوابل مرتفعة الثمن، لكن القليل منه يمنح نكهة قوية ومميزة. يمكن استخدام كمية صغيرة عند طهي: الشوربات أو اليخنات أو أطباق الأرز.

يمنح الزعفران طعمًا خاصًا ولونًا ذهبيًا جذابًا حتى عند استخدامه بكميات بسيطة.

المصدر..DailyMedicalinfo