مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين فى حادث تصادم عدد من الموتوسيكلات بأسوان

لقى شخص مصرعه، فيما أصيب اثنين آخرين فى حادث تصادم بين عدد من الموتوسيكلات بمنطقة المحاميد الكاب بإدفو، شمال أسوان، وتم نقل المتوفى إلى المشرحة، فيما تم نقل لمستشفى النيل لتلقى الرعاية الطبية.

وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع الشاب يسى. ب. ر 16 سنة بعد تعرضه لنزيف بالمخ، وتأكد وفاته داخل المستشفى، وتم نقل الجثة للمشرحة تحت تصرف النيابة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

بينما أُصيب مينا.هـ.ش 16 سنة، باشتباه نزيف بالمخ نتيجة شدة الاصطدام، كما أُصيب مصطفى. ج. ا 37 سنة، بكسر مفتوح فى الفخذ الأيسر، إضافة إلى اشتباه نزيف داخلى بالبطن، ولا تزال حالته قيد المتابعة الطبية الدقيقة داخل المستشفى.