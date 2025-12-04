6 لاعبين تنتهي عقودهم.. وليد صلاح الدين يكشف موقف ديانج من التجديد للأهلي



أكد وليد صلاح الدين مدير الكرة بالنادي الأهلي، أنه حتى اللحظة لم يتم فتح ملف تجديد العقود مع لاعبي المارد الأحمر الذين اقتربت عقودهم من الانتهاء.

وأشار صلاح الدين في مداخلة هاتفية عبر برنامج أوضة اللبس، إلى أن هناك 6 لاعبين تنتهي عقودهم نهاية الموسم، وهم أليو ديانج، كوكا، حسين الشحات، أحمد عبد القادر، وأحمد عابدين، بالإضافة إلى بيكهام الذي ستنتهي إعارته.

وأضاف أن النادي لم يجتمع حتى الآن مع أليو ديانج أو حسين الشحات لمناقشة التجديد، كما لم تصل أي عروض رسمية لأي لاعب داخل الفريق.

وشدد صلاح الدين على أن الفترة الحالية تشهد تركيزًا كاملًا على حماية غرفة الملابس وفرض حالة قوية من الانضباط داخل الفريق.