صلاح سليمان: الأهلي تعاقد مع محمد شريف حتى لا ينتقل للزمالك

أكد صلاح سليمان نجم الزمالك وغزل المحلة السابق أن محمد شريف مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، لم يكن في حسابات مسؤولي القلعة الحمراء للتعاقد معه قبل بداية الموسم الجاري.

وتعاقد الأهلي مع محمد شريف في صفقة انتقال حر ببداية الموسم الجاري، بعد رحيل الدولي الفلسطيني وسام أبو علي إلى كولومبوس كرو الأمريكي بشكل مفاجئ عقب نهاية مشوار الأحمر في بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقال صلاح سليمان في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي إسلام صادق ، عبر فضائية TeN :

محمد شريف كان قريباً من الانتقال إلى الزمالك في بداية الموسم الجاري ، واتفق مع مسؤولي الأبيض على كافة الأمور المالية وبنود التعاقد ، وعندما علم الأهلي بهذا الاتفاق ، تدخل في الصفقة وتعاقد مع اللاعب بعد جلسة جمعت الأخير بمحمد يوسف المدير الرياضي ، لكن الأحمر لم يكن في احتياج إلى ضم محمد شريف.

وتابع: الأهلي كان قادراً على ضم محمد شريف فور رحيله عن صفوف الخليج السعودي بعد نهاية عقده ، لكنه لم يفعل ذلك لعدم الحاجة إلى خدمات اللاعب الفنية ، إلا أنه فور علمه بمفاوضات الزمالك مع شريف ، قرر التعاقد معه بشكل مفاجئ ليقطع الطريق على مسؤولي الأبيض.