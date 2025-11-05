موقف محمد شريف من المشاركة مع الأهلي في لقاء سيراميكا كيلوباترا

كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق، عن موقف محمد شريف مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من المشاركة مع الفريق في لقاء سيراميكا كيلوباترا ضمن مباريات بطولة السوبر المصري بالإمارات.

و كتب أحمد حسن، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: مصدر: محمد شريف أبلغ الجهاز الفني بجهازيته للقاء سيراميكا كليوباترا بينما أوصى أحمد جاب الله طبيب الفريق بعدم الدفع باللاعب وتأجيل مشاركته للقاء الثاني في كأس السوبر.

أعلن النادي الأهلي جاهزية محمد شريف وأحمد رضا لمواجهة سيراميكا كليوباترا التي تقام بعد غد الخميس ضمن منافسات مسابقة الدوري.

وكشف النادي عن ان الثنائي شاركا في المران الأول الذي أقيم مساء اليوم بمدينة العين بعد تعافيهما الكامل من الإصابات.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع سيراميكا كليوباترا مساء الخميس المقبل على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين، ضمن الدور نصف النهائي لبطولة السوبر المصري.