محافظة القدس: أكثر من 600 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى منذ صباح اليوم
دعاء أول يوم في رجب للميت.. بالرحمة والمغفرة
اللجنة الفنية كانت مليانة مُجاملات.. شوبير ينتقد أداء اتحاد الكرة
بابا نويل البلجيكي يفاجئ السائحين بمطار الغردقة بهدايا رأس السنة
الضرائب: صدور استدراك للتعليمات الصادرة بشأن المعاملة الضريبية
فضل شهر رجب.. اعرف أهم أسمائه وأعماله ودعائه المستجاب في النصف الأول
شروط ميسرة.. كيفية ترخيص وحدات بيع الطعام والمشروبات المتنقلة
خبير : المنقولات الزوجية عرف اجتماعي لتنظيم العلاقة وليست قانونًا
أسما شريف منير تخطف الأنظار بالحجاب والاحتشام
فريد من نوعه.. خبير أثري يكشف أهمية اكتشاف مقبرة الملك تحتمس الثاني
محافظة الجيزة توضح حقيقة وجود إزالات ونزع ملكيات لإنشاء طريق الإخلاص
لإنهاء مشروع الدولة الفلسطينية.. إسرائيل تصادق على إنشاء 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
جهاز تحليل متقدم.. تطور علمي جديد في روسيا لدعم الطب والزراعة

محمود محسن

قال حسين مشيك، مراسل "القاهرة الإخبارية" من موسكو، إن الصحف الروسية سلطت الضوء خلال الأيام الماضية على الإعلان عن أول جهاز تحليل متقدم، يتم إنتاجه محلياً داخل روسيا، في خطوة وُصفت بأنها تطور نوعي يخدم عدداً من القطاعات الحيوية.

وأوضح خلال رسالة على الهواء، أن هذا الجهاز يمثل ثمرة مباشرة لجهود البحث العلمي الروسي، ويعكس توجهاً استراتيجياً نحو الاعتماد على القدرات الذاتية، خاصة في ظل المتغيرات السياسية والاقتصادية الراهنة، مضيفا أن المشروع يحظى باهتمام واسع من الأوساط العلمية والإعلامية لما يحمله من إمكانات انعكاس إيجابي على الاقتصاد الروسي.

وأشار إلى أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا كان لها، إلى جانب تداعياتها المعروفة، بعض الآثار الإيجابية على الداخل الروسي، من بينها تسريع وتيرة الابتكار والتصنيع المحلي، لافتا إلى أن الجهاز الجديد ما يزال في مرحلة التجارب النهائية، وتخضع اختبارات تشغيله لإشراف الجهات المختصة، على أن يدخل الخدمة خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن الهدف الأساسي من هذا الابتكار هو تقليل الاعتماد على الاستيراد، لا سيما بعد مغادرة عدد كبير من الشركات الأجنبية للسوق الروسية ونقص بعض المواد التي كانت تُستورد من الدول الغربية.

كبدة البرنس

من خلاف عائلي إلى قضية رأي عام| تفاصيل إشعال شقيق ناصر البرنس النار في نفسه.. أصدقاء وشهود يكشفون

الشاب المختفي بسوهاج

لغز اختفاء «محمود تويوتا» بسوهاج مستمر.. والزوجة تناشد المحافظ ومدير الأمن: رجعولي جوزي

جانب من الحدث

قرار إنساني يغيّر حياة عاملات.. كيس كشري يشعل ضمير صاحب محل بسوهاج | تفاصيل

عداد الكهرباء

باق 10 أيام ..تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

العرافة

اتنبأت بكورونا.. نبوءات صادمة للعرافة بابا فانجا لعام 2026

سعر الذهب

سعر أقل عيار ذهب اليوم 21-12-2025

سعر الدولار اليوم الأحد 21 ديسمبر 2025 في البنوك المصرية

سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 21 ديسمبر 2025

الاتحاد المصري لكرة القدم

حل اللجنة الفنية في اتحاد الكرة بالكامل وتعيين حسن شحاتة مستشارًا فنيًا.. «شوبير» يكشف التفاصيل

أزمة إيقاف القيد بسبب شيكوبانزا

الزمالك لبس نفسه.. قصة أزمة إيقاف القيد بسبب شيكوبانزا

محمد رمضان

مسابقة بـ 50 ألف جنيه.. نمبر وان يكشف مفاجأة بأغنية بيب بيب

تمثال الحرية

نسخة تمثال الحرية تنهار فجأة في البرازيل.. والسبب عاصفة عنيفة

أسما شريف منير تخطف الأنظار بالحجاب والاحتشام

طريقة عمل حلوة الهلال بالكاكاو

طريقة عمل بودرة السحلب في المنزل

قصير بشراشيب.. ملك أحمد زاهر تخطف الأنظار بإطلالة شتوية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يارب.. عام أكثر سعادة

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

