جهاز تحليل متقدم.. تطور علمي جديد في روسيا لدعم الطب والزراعة

قال حسين مشيك، مراسل "القاهرة الإخبارية" من موسكو، إن الصحف الروسية سلطت الضوء خلال الأيام الماضية على الإعلان عن أول جهاز تحليل متقدم، يتم إنتاجه محلياً داخل روسيا، في خطوة وُصفت بأنها تطور نوعي يخدم عدداً من القطاعات الحيوية.

وأوضح خلال رسالة على الهواء، أن هذا الجهاز يمثل ثمرة مباشرة لجهود البحث العلمي الروسي، ويعكس توجهاً استراتيجياً نحو الاعتماد على القدرات الذاتية، خاصة في ظل المتغيرات السياسية والاقتصادية الراهنة، مضيفا أن المشروع يحظى باهتمام واسع من الأوساط العلمية والإعلامية لما يحمله من إمكانات انعكاس إيجابي على الاقتصاد الروسي.

وأشار إلى أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا كان لها، إلى جانب تداعياتها المعروفة، بعض الآثار الإيجابية على الداخل الروسي، من بينها تسريع وتيرة الابتكار والتصنيع المحلي، لافتا إلى أن الجهاز الجديد ما يزال في مرحلة التجارب النهائية، وتخضع اختبارات تشغيله لإشراف الجهات المختصة، على أن يدخل الخدمة خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن الهدف الأساسي من هذا الابتكار هو تقليل الاعتماد على الاستيراد، لا سيما بعد مغادرة عدد كبير من الشركات الأجنبية للسوق الروسية ونقص بعض المواد التي كانت تُستورد من الدول الغربية.