الكرملين: بوتين منفتح على الحوار مع ماكرون في حال توافر إرادة سياسية متبادلة

أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مستعد للدخول في حوار مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، شريطة توافر النوايا الحسنة والإرادة السياسية من الجانبين.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، في تصريح صحفي، إن موسكو تنظر بإيجابية إلى أي خطوات من شأنها إعادة فتح قنوات التواصل، مشيرًا إلى أن الرئيس بوتين سبق أن أكد استعداده للحوار مع ماكرون.

وأضاف بيسكوف: “صرح الرئيس الفرنسي باستعداده للتحدث مع بوتين، ومن المهم التذكير بأن الرئيس الروسي أعرب مؤخرًا عن الرغبة ذاتها. وإذا وجدت إرادة سياسية متبادلة، فلا يمكن تقييم ذلك إلا بشكل إيجابي”.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أعلن في وقت سابق أن من مصلحة الأوروبيين والأوكرانيين العمل على إيجاد أرضية مناسبة لاستئناف الحوار مع روسيا، مؤكدًا ضرورة أن يتوصل الأوروبيون إلى آلية لتحقيق ذلك خلال الأسابيع المقبلة.