السنغال فى المقدمة .. نجوم الدوريات الأوروبية يشعلون أمم افريقيا 2025 .. وترتيب صادم لمصر
4 عوامل يبحث عنها الجهاز الفنى للزمالك فى مواجهة حرس الحدود الليلة
ايران تعدم العميل "عقيل كشاورز" بتهمة التخابر مع دولة الاحتلال
مفاوضات ساخنة.. الأهلي وبيراميدز يتنافسان على ضم حامد حمدان
أخبار السيارات | أول سيارة طائرة تدخل الإنتاج وهذا سعرها..فيراري تكشف عن حصانها الجامح للفورمولا 1
روسيا تعتزم إنهاء عدة اتفاقيات عسكرية مع ألمانيا والنرويج وبولندا
حكم مباراة الزمالك وحرس الحدود في كأس عاصمة مصر
بيراميدز يصطدم بالجونة في كأس عاصمة مصر لتدارك البداية المتعثرة
إعلام عبري: واشنطن أبلغت تل أبيب قبل تنفيذ ضد ضربات داعش بسوريا
موعد مباراة ريال مدريد وإشبيلية في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
أمريكا تستعد لإصدار إعلانات تتعلق بـ "الإخوان" الأسبوع المقبل
موعد مباراة الزمالك و حرس الحدود فى كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

روسيا تعتزم إنهاء عدة اتفاقيات عسكرية مع ألمانيا والنرويج وبولندا

روسيا
روسيا
أ ش أ

أعلنت الحكومة الروسية اعتزامها إنهاء عدد من الاتفاقيات العسكرية مع ألمانيا وبولندا والنرويج، والتي جرى توقيعها خلال تسعينيات القرن الماضي.


ونشرت بوابة الوثائق القانونية الروسية، وثيقة تأذن من خلالها الحكومة لوزارة الدفاع بإنهاء عدد من الاتفاقيات العسكرية؛ حيث نصت على أنه: "يخول لوزارة الدفاع الروسية إنهاء المعاهدات الدولية التالية: الاتفاقية الموقعة بين وزارة الدفاع الروسية ووزارة الدفاع الألمانية في موسكو بتاريخ 13 أبريل 1993؛ والاتفاقية الموقعة بين وزارة الدفاع الروسية ووزارة الدفاع الوطني البولندية بشأن التعاون العسكري في موسكو بتاريخ 7 يوليو 1993؛ والاتفاقية الموقعة بين وزارة الدفاع الروسية ووزارة الدفاع النرويجية بشأن التعاون العسكري في موسكو بتاريخ 15 ديسمبر 1995". وفق وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك).


وتدهورت العلاقات بين روسيا وحلف "الناتو" بشدة بعد انطلاق العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا، في 24 فبراير 2022، وفي قمة حلف "الناتو" في مدريد خلال العام ذاته، أُعلن وقف عمل مجلس روسيا-الناتو.

روسيا ألمانيا بولندا النرويج وزارة الدفاع موسكو

الأرصاد

الشتاء من بكره .. الأرصاد توجه نصيحة للمواطنين

إبراهيم سعيد

القبض على إبراهيم سعيد في فندق شهير بالتجمع | ماذا حدث؟

أحمد العوضي

فكرك يعني هفضل سنجل عشان انت مضايق .. أحمد العوضي يعلن عن زواجه قريبا

ايرينا يسري

بعد مباركتها على طلاقه.. إيرينا يسرى تكشف حقيقة ارتباطها بمصطفى أبو سريع

ياسمين عز

ما تنساش المشاهد الساخنة| ياسمين عز تهاجم محمد صحبي على الهواء

صلاح

تصرف مفاجئ من صلاح مع لاعبي ليفربول بعد أزمته مع سلوت

أرشيفية

13 غرزة في الرأس.. معلم الإسماعيلية يكشف تفاصيل الاعتداء عليه بالمدرسة

سعر الذهب

سعر أقل عيار ذهب صباح اليوم السبت 20-12-2025

جانب من اللقاء

مصطفى حسني يترك مقعده ليصطحب المتسابق عطية الله في دولة التلاوة

جانب من البرنامج

محمد وفيق يواصل رحلة "دولة التلاوة" وعلى عثمان يغادر المسابقة

الإعلامي مصطفى بكري

مصطفى بكري: الإخوان تختلس 100 مليون دولار من السويد

بالصور

كيفية إزالة عجينة السلايم من الملابس دون إتلاف القماش

علاج احتقان الأنف في البيت بدون أدوية ..7 خطوات الأخيرة تدهشك

احترس.. أكلات بتزوّد الكحة وأخرى بتهديها فورًا

لو عندك كحة مش راضية تهدى؟.. 5 أسباب خفية مش في بالك

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

