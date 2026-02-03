الصين توافق على استيراد أغذية الحيوانات الأليفة من كندا

أعلنت الجمارك الصينية، عن موافقتها على استيراد أغذية الحيوانات الأليفة المعتمدة من كندا، وفقا لمنصة "انفستنج" الإقتصادية.

ويأتي هذا القرار عقب زيارة رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، إلى الصين الشهر الماضي، مما يُشير إلى تحسن العلاقات التجارية بين البلدين.

وأوضح بيان الجمركي أن منتجات أغذية الحيوانات الأليفة المعتمدة تشمل الأطعمة الجافة المُصنعة، والأطعمة المعلبة، والوجبات الخفيفة.

كان رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، قد أعلن خلال زيارته إلى بكين في 16 يناير الماضي، عن تحسن ملحوظ في العلاقات الثنائية مع الصين، مشيرًا إلى التوصل إلى “شراكة استراتيجية جديدة” واتفاق تجاري أولي بين البلدين.

وبموجب هذا الاتفاق، من المتوقع أن تخفّض الصين الرسوم الجمركية على واردات الكانولا الكندية إلى نحو 15% بحلول الأول من مارس المقبل، بعد أن كانت تبلغ 84%.