السوبر المصري بالإمارات.. تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

عقد الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام سيراميكا كليوباترا في السوبر المصري اليوم باستاد هزاع بن زايد بدولة الإمارات.

حضر الاجتماع ممثلا عن النادي الأهلي سمير عدلي المدير الإداري، وماهر عبدالعزيز ومحمد أسامو إداريا الفريق والعميد علاء صلاح المنسق الأمني للفريق.

وخلال الاجتماع تم مراجعة كافة الضوابط التنظيمية والأمور الإدارية وتم الاتفاق على أن يرتدي الأهلي الزي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب الحمراء، فيما يرتدي الحارس الطاقم السماوي الأزرق.

ويرتدي سيراميكا القميص الأبيض والشورت النبيتي والجوارب البيضاء ويرتدي حارس سيراميكا الطاقم البرتقالي.

وتم التأكيد على أنه في حال انتهاء المباراة بالتعادل سيتم اللجوء إلى ركلات الترجيح لحسم الفريق الفائز بالمباراة.

ويلتقي الأهلي مع سيراميكا كليوباترا في الخامسة مساء غدٍ بتوقيت القاهرة «السابعة بتوقيت الإمارات» على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين في نصف نهائي بطولة السوبر المصري.