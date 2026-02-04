قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سلامة الغذاء تعزز تميز مصر الزراعي وإمكاناتها التصديرية عالميًا بفروت لوجيستيكا

الهيئة القومية لسلامة الغذاء تفتتح الجناح المصري بمعرض فروت لوجيستيكا برلين – ألمانيا
الهيئة القومية لسلامة الغذاء تفتتح الجناح المصري بمعرض فروت لوجيستيكا برلين – ألمانيا
ولاء عبد الكريم

الهيئة القومية لسلامة الغذاء تفتتح الجناح المصري بمعرض فروت لوجيستيكا
برلين – ألمانيا | 4 فبراير 2026
شارك الدكتور طارق الهوبي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، برفقة معالي الأستاذ علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في افتتاح الجناح المصري ضمن فعاليات معرض فروت لوجيستيكا الدولي، أحد أبرز المعارض العالمية المتخصصة في تجارة وسلاسل إمداد الحاصلات الزراعية والفاكهة الطازجة، بحضور ممثلين عن الشركات المصرية والدولية.


دعم الصادرات الزراعية
تأتي المشاركة في إطار حرص مصر على تعزيز الصادرات الزراعية وتوسيع حضور المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، مع الالتزام بأعلى معايير سلامة الغذاء والجودة وفقًا للمعايير الدولية، بما يساهم في تلبية متطلبات المستوردين العالميين.
إشادة بالمشاركة المصرية
أشاد الدكتور الهوبي بالمستوى المتميز للشركات المصرية المشاركة في الجناح، مشيرًا إلى تطور منظومة الإنتاج والتعبئة والتغليف والتصدير، مؤكدًا دور الهيئة في تقديم الدعم الفني والتشريعي للمصدرين لتسهيل نفاذ المنتجات المصرية للأسواق الخارجية.
تعزيز التعاون الدولي
وأشار الهوبي إلى أهمية المعرض كمنصة دولية لتبادل الخبرات وفتح آفاق جديدة للتعاون مع الشركاء الدوليين، بما يعزز القدرة التنافسية للمنتج المصري ويدعم أهداف التنمية المستدامة وتحقيق الأمن الغذائي.

ماكلارين تستحضر مجد الفورمولا 1 في 10 سيارات مكشوفة برتقالية اللون

مياه بيضاء تهدد بصرك.. طبيب يفجر أسرارًا لم تخبرك بها العيون من قبل

أسباب صادمة لقصر النظر بعد عملية الليزك

طريقة عمل البط بالبرتقال ..وصفة سحرية

