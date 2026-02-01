سلامة الغذاء: تصدير 5560 رسالة غذائية وضبط مصنع غير مرخص للمكملات



أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الرابع لعام 2026 عن الفترة من 24 إلى 30 يناير، متضمنًا حصاد أنشطة مكثفة في مجالات الرقابة والتفتيش والتدريب ودعم الصادرات الغذائية، حيث بلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة نحو 5560 رسالة بإجمالي 210 آلاف طن، وكانت السعودية وروسيا ولبنان والسودان وهولندا من أبرز الدول المستقبلة للصادرات المصرية.



وأوضح التقرير أن الهيئة نفذت برنامجًا تدريبيًا بالتعاون مع هيئة الرعاية الصحية استهدف المشرفين والمسؤولين عن المطابخ التابعة لها، للتعريف باشتراطات سلامة الغذاء ورفع الوعي بأساليب التخزين السليم والتداول الصحي وإدارة المخلفات ومكافحة الآفات، بما يضمن تقديم غذاء آمن داخل المنشآت الصحية.



وفي إطار الرقابة على المصانع ومحطات التعبئة، نفذت الهيئة 102 زيارة تفتيشية على المصانع، و47 زيارة لمحطات ومراكز التعبئة، وتم تسجيل 14 منشأة جديدة، إلى جانب إصدار 2038 إذن تصدير للحاصلات الزراعية لصالح 1137 شركة.

كما أصدرت الهيئة 1840 شهادة صحية للتصدير دعمًا للصادرات الغذائية وتعزيزًا لثقة الأسواق الدولية في المنتجات المصرية.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة إلى البلاد 1515 رسالة بإجمالي 267 ألف طن، قادمة من 105 دول، تصدرتها روسيا وأوكرانيا وإندونيسيا وأمريكا والصين، بينما استمر ميناء الإسكندرية في احتلال المركز الأول في عدد الرسائل الواردة، يليه ميناء القاهرة الجوي ثم ميناء دمياط. كما تم الإفراج عن 1045 رسالة تحت التحفظ، و360 رسالة ضمن منظومة الإفراج السريع، مع إصدار تراخيص استيراد لـ193 مستوردًا.



وفيما يخص الرقابة على المنشآت التخزينية والسلع الاستراتيجية، نفذت الهيئة 58 مأمورية تحفظ شملت 72 منشأة غذائية، وتم التحفظ على 181 رسالة واردة، إلى جانب إعادة تصدير 13 رسالة مرفوضة معمليًا، بما يسهم في منع تكدس الرسائل بالموانئ وضمان سلامة الغذاء المتداول بالسوق المحلي.



كما كثفت الهيئة حملاتها التفتيشية على المخابز والمنشآت التخزينية ومضارب الأرز، حيث نفذت 26 زيارة على المخابز، و15 مأمورية بالمحافظات ذات النشاط التخزيني المرتفع، ليرتفع إجمالي عدد المخازن المسجلة إلى 1561 مخزنًا.

وفي مجال تلقي الشكاوى والاستجابة السريعة، استقبلت الهيئة 124 شكوى من جهات مختلفة، ونفذت حملات ميدانية استهدفت 150 منشأة غذائية في عدة محافظات، وتم اتخاذ الإجراءات التصحيحية بحق المخالفين، مع التأكيد على استمرار قنوات التواصل مع المواطنين عبر الخط الساخن ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة.



وأسفرت الحملات الرقابية المشتركة مع الجهات المعنية في عدد من المحافظات عن ضبط كيان غير مرخص لتصنيع المكملات الغذائية والتحفظ على 5076 عبوة، إضافة إلى كميات من المواد الخام المستخدمة في التصنيع، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. كما تم إعدام كميات كبيرة من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وتحرير محاضر للمخالفين.



وفي قطاع تسجيل وترخيص الأغذية الخاصة، تم تسجيل 44 منتجًا جديدًا من المكملات الغذائية، وفحص 245 منتجًا، وإصدار 23 شهادة بيع حر و17 موافقة إعلانية، إلى جانب تسجيل مصنع جديد في هذا القطاع. كما سجلت الهيئة 358 منشأة من المحال العامة ذات النشاط الغذائي خلال الأسبوع الماضي، ليرتفع إجمالي المنشآت المسجلة إلى 72,338 منشأة.



وأكد التقرير استمرار جهود الهيئة في الرقابة على المنشآت السياحية، حيث تم تنفيذ 58 زيارة تفتيشية على الفنادق والمطاعم بعدد من المحافظات السياحية، أسفرت عن تسجيل 6 فنادق و2 مطعم، إلى جانب تنفيذ جولات رقابية على وحدات الطعام المتنقلة ومجازر الدواجن ومصانع المواد الملامسة للغذاء ومصانع الأسماك ومنتجات الأحياء المائية.



وشددت الهيئة القومية لسلامة الغذاء على استمرار حملاتها الرقابية المكثفة في جميع المحافظات، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان تداول غذاء آمن وصحي للمواطنين، داعية المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات تمس سلامة الغذاء عبر القنوات الرسمية المعتمدة.