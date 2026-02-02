سلامة الغذاء تحصل على الآيزو 9001 لتعزيز الجودة

أعلنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء عن حصولها رسميًا على شهادة نظام إدارة الجودة ISO 9001:2015، بعد اجتيازها بنجاح عمليات المراجعة والتدقيق التي أجرتها جهة الاعتماد الدولية LRQA، في خطوة تؤكد التزام الهيئة بتطبيق أعلى معايير الجودة في أداء مهامها التنظيمية والرقابية.

ويأتي هذا الإنجاز تتويجًا لجهود الهيئة المستمرة في تطوير نظم العمل وتحسين كفاءة الإجراءات وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية، بما يسهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة وتحقيق رضا المتعاملين وفقًا لأفضل الممارسات الدولية المعتمدة.

وفي هذا الإطار، صرّح الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بأن حصول الهيئة على شهادة الأيزو 9001 يمثل خطوة محورية في مسيرة التطوير المؤسسي ويعكس التزام الهيئة بتطبيق نظم إدارية حديثة قائمة على الجودة والكفاءة والاستدامة، مؤكداً أن هذا الإنجاز يأتي في إطار استراتيجية الهيئة الهادفة إلى رفع كفاءة منظومة الرقابة على الغذاء وتحسين مستوى الأداء وتعزيز الثقة في الإجراءات التنظيمية والرقابية المتبعة.

وأضاف الهوبي أن تطبيق نظام إدارة الجودة يسهم في توحيد الإجراءات ودعم ثقافة التحسين المستمر ورفع كفاءة الكوادر البشرية، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة ويعزز قدرة الهيئة على أداء دورها في حماية صحة المستهلك ودعم تنافسية المنتجات الغذائية المصرية وتيسير نفاذها إلى الأسواق الإقليمية والدولية.

ويعكس هذا الإنجاز حرص الهيئة القومية لسلامة الغذاء على مواكبة المعايير العالمية وتعزيز الثقة في منظومة سلامة الغذاء الوطنية، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو الارتقاء بالأداء المؤسسي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.