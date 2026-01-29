قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عملت عملية بسببها .. كيف تحمى نفسك من إصابة سوسن بدر
سعر الذهب يتذبذب في تعاملات مساء اليوم 29-1-2026 .. وصعود جديد بـ10 جنيهات
زيارة سرية للبيت الأبيض .. الاستخبارات الإسرائيلية ترسم سيناريو المواجهة مع إيران
الطقس يغير اتجاهه.. ارتفاع درجات الحرارة غدًا ورياح مثيرة للرمال على هذه المناطق
انطلاق ملتقى التوظيف الأول للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في 2 فبراير
ما فضل إحياء ليلة النصف من شعبان؟ أمين الفتوى يجيب
ترامب: سأعلن الأسبوع المقبل عن الرئيس الجديد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي
اختفاء مفاجئ وغرامة مليون ونصف.. اشتعال أزمة بين الأهلي وإمام عاشور
الحكومة تعلن ارتفاع أرصدة إيرادات أرباح الهيئات الاقتصادية إلى 8.9 مليار جنيه
الأمن السوري يعلن القبض على المتهمة بقـ تل الفنانة هدى شعراوي
بالبطاقة بس .. شروط الحصول على قرض حسن من بنك ناصر الاجتماعي
15 كيلو مخدرات في علبة عسل .. ركاب أفارقة يهرّبون ممنوعات بمطار القاهرة | صور
اقتصاد

المنوفي: الأسواق المصرية آمنة.. ومنظومة سلامة الغذاء تعمل بكفاءة عالية

ولاء عبد الكريم

صرّح حازم المنوفي، رئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية، بأن ما يتم تداوله حاليًا بشأن سحب بعض منتجات ألبان الأطفال في عدد من الدول الأوروبية، وعلى رأسها فرنسا، يأتي في إطار إجراء احترازي دولي ضمن منظومة سلامة الغذاء، مؤكدًا أنه لا توجد حتى الآن أدلة علمية قاطعة تُثبت وجود علاقة مباشرة بين حالات الوفاة المعلنة في فرنسا والمنتجات محل السحب، وهو ما أكدته الجهات الصحية الفرنسية نفسها.

وأوضح المنوفي أنه فيما يخص السوق المصري، فإن الدولة تعاملت مع الموقف منذ اللحظة الأولى بمنتهى الجدية والاحترافية، مشيرًا إلى أن الجهات الرقابية المصرية، وعلى رأسها الهيئة القومية لسلامة الغذاء ووزارة الصحة، تتابع تطورات الأزمة بشكل لحظي.
وتم تشديد الرقابة والفحص المعملي على جميع شحنات ألبان الأطفال المستوردة، مع مراجعة دقيقة لأرقام التشغيلات ومصادر المكونات.
وتابع أن أي تشغيلات يُشتبه في تأثرها يتم منع تداولها فورًا أو سحبها من الأسواق طبقًا للمعايير المعمول بها، حفاظًا على صحة الأطفال، وهو ما يعكس كفاءة منظومة الرقابة الغذائية في الدولة.

وأكد رئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك أن الأسواق المصرية آمنة تمامًا، ولم يتم تسجيل أي حالات صحية مرتبطة بهذه الأزمة داخل مصر حتى تاريخه، لافتًا إلى أن الدولة تتعامل مع هذا الملف بشفافية كاملة ووفقًا لأفضل الممارسات الدولية.

وفي هذا السياق، شدد المنوفي على دعم الجمعية الكامل لجهود الدولة، داعيًا المستهلكين إلى:

شراء ألبان الأطفال من مصادر موثوقة.

الالتزام ببيانات التشغيلات المُعلنة من الجهات الرسمية.

عدم الانسياق وراء الشائعات أو الأخبار غير الموثقة.

واختتم تصريحه قائلًا: «سلامة الطفل المصري خط أحمر، والدولة المصرية أثبتت قدرتها على التعامل المبكر والفعال مع مثل هذه الأزمات، بما يضمن صحة المواطن واستقرار السوق في آنٍ واحد».

السلع الغذائية حازم المنوفى سلع الغذائية

رمضان 2026 .. طرح البوسترات الفردية لمسلسل حكاية نرجس

فوائد تناول الشوفان مرتين أسبوعيا .. يخفض الكوليسترول ويحمي القلب

محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة لرفع الإشغالات بشوارع الزقازيق | صور

محافظ الشرقية يتفقد مستشفى الأحرار بالزقازيق لمتابعة منظومة الرعاية الصحية والعلاجية

