عميد طب المنصورة : العديد من عمليات زراعة الكبد تتم بمستشفيات الجامعة

أكد الدكتور أشرف شومة، عميد كلية الطب بجامعة المنصورة، أن كلية طب المنصورة بدأت في العمل منذ عام 1962، مشيرا إلى أن الجامعة كانت فرع لجامعة القاهرة، حتى أن كبار الأساتذة كانوا يقومون بالتدريس في الجامعة.

وقال شومة، خلال لقاء له لبرنامج "نظرة"، عبر فضائية "صدى البلد"، تقديم الإعلامي "حمدي رزق"، أنه تم إنشاء المستشفيات في المنطقة في فترة السبعبنيات والثمانينيات من القرن الماضي، ولذلك جامعة المنصورة، أصبح لها تواجد قوي، وأمدت تلك المستشفيات بالأطباء.

وتابع عميد كلية الطب بجامعة المنصورة، الكلية بها العديد من الطلاب الوافدين بالخارج، مؤكدا أنه حتى أن هناك تعاون بين الجامعة وجامعة مانشستر البريطانية.

وأشار إلى أن أعضاء هيئة التدريس لديهم تحد بأن تكون كلية الطب جامعة المنصورة هي الرائدة على مستوى الشرق الأوسط، مؤكدا أن هناك العديد من عمليات زراعة الكبد، تتم بمستشفيات جامعة المنصورة، حتى أنه كان هناك مراكز لعلاج وجراحات القلب.