رئيس جامعة المنصورة: كلية الطب بالجامعة واحدة من أعرق الكليات الطبية في مصر منذ تأسيسها عام 1962

أكد الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، أن كلية الطب بالجامعة تعتبر واحدة من أعرق الكليات الطبية في مصر منذ تأسيسها في 17 مايو 1962، مشيرًا إلى أن تأسيسها مثّل حجر الأساس لإنشاء الجامعة.

وقال شريف خاطر، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن هناك اسهامات بارزة للأساتذة الذين تركوا بصماتهم في الكلية، مثل الدكتور فاروق عزت، مؤسس مركز زراعة الكبد وجراحة الجهاز الهضمي، حيث أُجريت أولى عمليات زراعة الكبد عام 2004.

وتابع رئيس جامعة المنصورة، أن الكلية شهدت حضورًا قويًا للكوادر النسائية المتميزة، مثل الدكتورة فرحة الشناوي والدكتورة نسرين صلاح عضو مجلس النواب، مؤكدًا أن مشاريع التطوير المستمرة تحت إشراف وزارة التعليم العالي حافظت على مكانة الكلية كرمز للتميز والإبداع الطبي لأكثر من 60 عامًا.