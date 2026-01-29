شريف خاطر: شراكة بين جامعتي مانشستر البريطانية والمنصورة

أكد الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، أن كلية الطب جامعة المنصورة كانت نواة إنشاء جامعة المنصورة عام 1962، مشيرا إلى أنه نحن مؤمنين أن هناك الكثير اجتهد في جامعة المنصورة، والرواد الأوائل مثل الدكتور احمد حندوسة طبيب الانف والأذن والحنجرة في قصر العيني وتولي منصب عميد كلية طب المنصورة عام 1962.

وقال خاطر، خلال لقاء له لبرنامج "نظرة، عبر فضائية "صدى البلد"، تقديم الإعلامي "حمدي رزق"، أن الشراكة بين كلية طب المنصورة وجامعة مانشستر البريطانية بدأت منذ عام 2006، مؤكدا أنها ستكون ممتدة حتى عام 2031، مؤكدا أن جامعة مانشستر من أكبر الجامعات في التخصصات الطبية.

وتابع رئيس جامعة المنصورة، ان طب المنصورة به برنامجين، وبه العديد من الطلاب الوافدين من الخارج، مؤكدا أن عدد الطلاب في الدفعة الواحدة يصل إلى ما يقرب من 2000 طبيب في كل عام.



