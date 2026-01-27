مجلس جامعة المنصورة يعقد اجتماعه الدوري بمشاركة محافظ الدقهلية

عقد مجلس جامعة المنصورة جلسته رقم (632)، اليوم الثلاثاء ، برئاسة الدكتور شريف خاطر، رئيس الجامعة، وبحضور اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، و أعضاء المجلس، وذلك بمقر مجلس الجامعة.

و قدَّم الدكتور شريف خاطر التهنئة للقيادة السياسية، واللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، ولجميع القيادات التنفيذية وللشعب المصري بمناسبة عيد الشرطة، موجِّهًا التحية والتقدير لرجال الشرطة المصرية لما يبذلونه من تضحيات في سبيل حفظ أمن الوطن واستقراره.

وهنَّأ رئيس الجامعة أسرة جامعة المنصورة بفوز كلية الهندسة بجائزة مصر للتميز الحكومي، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يُؤكد حجم الجهد المؤسسي والعمل الجماعي داخل الجامعة، ويعكس التزامها بتطبيق معايير الجودة والحوكمة والتميز في الأداء، في إطار رؤية الدولة المصرية واستراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتطوير منظومة التعليم الجامعي.

كما توجَّه بالتهنئة إلى الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بمناسبة انتهاء الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2025/2026، موجِّهًا بسرعة إعلان النتائج فور الانتهاء من أعمال التصحيح والرصد، مع التأكيد على الاستعداد الكامل لفترة إجازة نصف العام من خلال تنفيذ أعمال الصيانة الشاملة للمنشآت والمعامل والمدن الجامعية، ومراجعة إجراءات الصحة والسلامة المهنية لضمان بيئة تعليمية آمنة خلال الفصل الدراسي الثاني.

ووجَّه رئيس الجامعة التهنئة لأبناء محافظة الدقهلية بمناسبة قرب الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة في شهر فبراير المقبل، مشيدًا بتاريخها الوطني ودورها الريادي في مختلف المجالات العلمية والثقافية والتنموية.

ومن جانبه، قدَّم اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، التهنئة للدكتور شريف خاطر، رئيس الجامعة، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس، بمناسبة احتفالات عيد الشرطة، معربًا عن خالص تقديره لجهاز الشرطة المصرية وقياداته وتضحياتهم الغالية في حماية الوطن.

كما هنَّأ المحافظ أسرة جامعة المنصورة بحصول كلية الهندسة على المركز الأول بجائزة التميز الحكومي في دورتها الرابعة، مؤكدًا أنها فخر محافظة الدقهلية، وأن هذا الإنجاز يعكس حجم الجهد المؤسسي والعمل الجماعي داخل الجامعة، ويُرسِّخ مكانتها كواحدة من كبرى المؤسسات التعليمية الرائدة على مستوى الجمهورية، في ظل القيادة الحكيمة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

كما أوضح محافظ الدقهلية أن جامعة المنصورة تُمثِّل صرحًا علميًا وفكريًا كبيرًا ومنارة للوعي الوطني، مؤكداً على أن دورها لا يقتصر على التعليم الأكاديمي فقط، بل يمتد إلى بناء الوعي، وتحصين عقول الشباب، وترسيخ قيم الانتماء والولاء للوطن، باعتبارهم خط الدفاع الأول عن الدولة المصرية.

وأشار المحافظ إلى استمرار التعاون المثمر بين المحافظة والجامعة في مختلف الملفات التنموية والخدمية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ويعكس تكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة لخدمة المجتمع.

وفي مستهل جدول الأعمال، وافق المجلس على ترقية (14) عضو هيئة تدريس إلى درجة أستاذ، و(22) إلى درجة أستاذ مساعد، و(13) إلى درجة مدرس.

كما وافق المجلس على اعتماد تقرير سير العملية التعليمية بكليات الجامعة عن شهر ديسمبر 2025.

واعتمد المجلس ميثاق جامعة المنصورة في التعامل مع بيانات الرعاية الطبية في البحث العلمي، كما وافق على اعتماد اللائحة الداخلية لمرحلة البكالوريوس بكلية الفنون الجميلة، واللائحة الموحدة للبرامج النوعية (التصميم البيئي والعمارة الداخلية الذكية – التحريك والمؤثرات البصرية – النحت الرقمي) بنظام الساعات المعتمدة، وفقًا للإطار المرجعي الصادر عن المجلس الأعلى للجامعات.

وفي إطار تطوير منظومة العمل الإداري، وافق المجلس على مقترح مشروع «رائد للابتكار الإداري» المقدم من قطاع الدراسات العليا والبحوث لتطوير الأداء المؤسسي بالجامعة.

كما وافق المجلس على تحديث مصفوفة برامج تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات FLDP بإضافة عدد من الدورات الجديدة التي تواكب التطور العلمي والتكنولوجي، إلى جانب تحديث شروط معادلة البرامج التدريبية المنفذة داخل وخارج الجامعات المصرية.

واعتمد المجلس مركز تطوير الأداء الجامعي كجهة معتمدة لمنح شهادة اللغة الإنجليزية للأغراض الأكاديمية المطلوبة كشرط أساسي لمنح درجتي الماجستير والدكتوراه.

وأُحيط المجلس علمًا بالتقارير السنوية الخاصة بمؤشرات أداء الجامعة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، وتقارير المستشفيات الجامعية خلال عام 2025.

كما وافق من حيث المبدأ على عقد بروتوكول تعاون بين كلية الصيدلة بجامعة المنصورة وكلية الصيدلة بالجامعة الإسلامية بالعراق، لتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي بين الجانبين.