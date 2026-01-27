قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير خارجية لبنان: على حزب الله تسليم سلاحه طواعية
مبلغ خرافي .. مصطفى محمد يقترب من الأهلي
الرئيس الإيراني: الولايات المتحدة وإسرائيل دعمتا مثيري الشغب
المنازل اختفت.. عاصفة ترابية تضرب محافظة مطروح
مفتي الجمهورية: إحياء التراث الأشعري ضرورة فكرية لمواجهة الغلو والانغلاق
ترامب: أسطول حربي أمريكي ضخم يتجه إلى الشرق الأوسط
نجم سيراميكا كليوباترا في الصدارة .. جدول ترتيب هدافي الدوري
30 دقيقة من الرياضة تحميك من مرض كبدي شائع وخطير.. دراسة توضح
بسبب احتفالاتهم.. الداخلية: إيقاف 6 من خريجي معهد معاوني الأمن عن العمل
لسه في تذكرة بـ 5 جنيه.. اشتراكات المترو 2026
يد مصر تهزم نيجيريا 48–22 وتتأهل للمربع الذهبي في بطولة أفريقيا
وزير الطاقة الإسرائيلي: سقوط النظام الإيراني مسألة وقت
مجلس جامعة المنصورة يعقد اجتماعه الدوري بمشاركة محافظ الدقهلية

محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية
همت الحسينى

عقد مجلس جامعة المنصورة جلسته رقم (632)، اليوم الثلاثاء ، برئاسة الدكتور شريف خاطر، رئيس الجامعة، وبحضور اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، و أعضاء المجلس، وذلك بمقر مجلس الجامعة.

و قدَّم الدكتور شريف خاطر  التهنئة للقيادة السياسية، واللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، ولجميع القيادات التنفيذية وللشعب المصري بمناسبة عيد الشرطة، موجِّهًا التحية والتقدير لرجال الشرطة المصرية لما يبذلونه من تضحيات في سبيل حفظ أمن الوطن واستقراره.

وهنَّأ رئيس الجامعة أسرة جامعة المنصورة بفوز كلية الهندسة بجائزة مصر للتميز الحكومي، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يُؤكد حجم الجهد المؤسسي والعمل الجماعي داخل الجامعة، ويعكس التزامها بتطبيق معايير الجودة والحوكمة والتميز في الأداء، في إطار رؤية الدولة المصرية واستراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتطوير منظومة التعليم الجامعي.

كما توجَّه بالتهنئة إلى الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بمناسبة انتهاء الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2025/2026، موجِّهًا بسرعة إعلان النتائج فور الانتهاء من أعمال التصحيح والرصد، مع التأكيد على الاستعداد الكامل لفترة إجازة نصف العام من خلال تنفيذ أعمال الصيانة الشاملة للمنشآت والمعامل والمدن الجامعية، ومراجعة إجراءات الصحة والسلامة المهنية لضمان بيئة تعليمية آمنة خلال الفصل الدراسي الثاني.

ووجَّه رئيس الجامعة التهنئة لأبناء محافظة الدقهلية بمناسبة قرب الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة في شهر فبراير المقبل، مشيدًا بتاريخها الوطني ودورها الريادي في مختلف المجالات العلمية والثقافية والتنموية.

ومن جانبه، قدَّم اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، التهنئة للدكتور شريف خاطر، رئيس الجامعة، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس، بمناسبة احتفالات عيد الشرطة، معربًا عن خالص تقديره لجهاز الشرطة المصرية وقياداته وتضحياتهم الغالية في حماية الوطن.

كما هنَّأ المحافظ أسرة جامعة المنصورة بحصول كلية الهندسة على المركز الأول بجائزة التميز الحكومي في دورتها الرابعة، مؤكدًا أنها فخر محافظة الدقهلية، وأن هذا الإنجاز يعكس حجم الجهد المؤسسي والعمل الجماعي داخل الجامعة، ويُرسِّخ مكانتها كواحدة من كبرى المؤسسات التعليمية الرائدة على مستوى الجمهورية، في ظل القيادة الحكيمة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

كما أوضح محافظ الدقهلية أن جامعة المنصورة تُمثِّل صرحًا علميًا وفكريًا كبيرًا ومنارة للوعي الوطني، مؤكداً على أن دورها لا يقتصر على التعليم الأكاديمي فقط، بل يمتد إلى بناء الوعي، وتحصين عقول الشباب، وترسيخ قيم الانتماء والولاء للوطن، باعتبارهم خط الدفاع الأول عن الدولة المصرية.

وأشار المحافظ إلى استمرار التعاون المثمر بين المحافظة والجامعة في مختلف الملفات التنموية والخدمية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ويعكس تكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة لخدمة المجتمع.

وفي مستهل جدول الأعمال، وافق المجلس على ترقية (14) عضو هيئة تدريس إلى درجة أستاذ، و(22) إلى درجة أستاذ مساعد، و(13) إلى درجة مدرس.

كما وافق المجلس على اعتماد تقرير سير العملية التعليمية بكليات الجامعة عن شهر ديسمبر 2025.

واعتمد المجلس ميثاق جامعة المنصورة في التعامل مع بيانات الرعاية الطبية في البحث العلمي، كما وافق على اعتماد اللائحة الداخلية لمرحلة البكالوريوس بكلية الفنون الجميلة، واللائحة الموحدة للبرامج النوعية (التصميم البيئي والعمارة الداخلية الذكية – التحريك والمؤثرات البصرية – النحت الرقمي) بنظام الساعات المعتمدة، وفقًا للإطار المرجعي الصادر عن المجلس الأعلى للجامعات.
وفي إطار تطوير منظومة العمل الإداري، وافق المجلس على مقترح مشروع «رائد للابتكار الإداري» المقدم من قطاع الدراسات العليا والبحوث لتطوير الأداء المؤسسي بالجامعة.

كما وافق المجلس على تحديث مصفوفة برامج تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات FLDP بإضافة عدد من الدورات الجديدة التي تواكب التطور العلمي والتكنولوجي، إلى جانب تحديث شروط معادلة البرامج التدريبية المنفذة داخل وخارج الجامعات المصرية.

واعتمد المجلس مركز تطوير الأداء الجامعي كجهة معتمدة لمنح شهادة اللغة الإنجليزية للأغراض الأكاديمية المطلوبة كشرط أساسي لمنح درجتي الماجستير والدكتوراه.

وأُحيط المجلس علمًا بالتقارير السنوية الخاصة بمؤشرات أداء الجامعة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، وتقارير المستشفيات الجامعية خلال عام 2025.

كما وافق من حيث المبدأ على عقد بروتوكول تعاون بين كلية الصيدلة بجامعة المنصورة وكلية الصيدلة بالجامعة الإسلامية بالعراق، لتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي بين الجانبين.

الدقهليه محافظه محافظ جامعة

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 .. بشرى سارة بشأنها الآن

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي على بوابة التعليم الأساسي .. برقم الجلوس

نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الاول 2026

نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الاول 2026 .. ظهرت الآن

صورة ارشيفية

السائق سلم نفسه..تفاصيل جديدة في واقعة قفز طالبة من ميكروباص الإسكندرية

أرشيفية

مفاجآت في التحقيقات مع كتيبة الإعدام.. أجنبيات بالعصابة تمارس الدعـ.ـارة مع تجارة المخدرات

امتحانات

بالرابط | إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة في هذا الموعد

ارشيفية

كتيبة الإعدام.. سقوط 21 مصريا وأجنبيا بحوزتهم 3 كيلو كوكايين وطائرة درون بالجيزة.. خاص

الذهب

مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء

إسعاف

مصرع شخص وإصابة 5 آخرين في إنهيار بئر مياه بأسيوط

محافظ الدقهلية

مجلس جامعة المنصورة يعقد اجتماعه الدوري بمشاركة محافظ الدقهلية

اوائل الفرقة الأولى بجامعة سوهاج الأهلية

جامعة سوهاج الأهلية تعلن نتائج الفرقة الأولى طب .. وتهنئ العشرة الأوائل

بالصور

30 دقيقة من الرياضة تحميك من مرض كبدي شائع وخطير.. دراسة توضح

مرض الكبد الدهني الأيضي
مرض الكبد الدهني الأيضي
مرض الكبد الدهني الأيضي

طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا

طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا
طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا
طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا

سر غريب في حلقك يفسر رائحة الفم المزعجة

سر غريب في حلقك يفسر رائحة الفم المزعجة!
سر غريب في حلقك يفسر رائحة الفم المزعجة!
سر غريب في حلقك يفسر رائحة الفم المزعجة!

ترامب: إيران لا تزال ترغب في إجراء محادثات

ترامب
ترامب
ترامب

مومو الصغير

مومو الصغير يخطف القلوب.. عيد ميلاد فيل يتحول إلى ترند إنساني مؤثر

ماجي بو غصن

جراحة مخ وفقدان ذاكرة.. ماجي بو غصن تكشف أخطر أسرار حياتها الصحية

ياسمين عبد العزيز وخلافها مع احمد العوضي

حقيقة تلميحات ياسمين عبد العزيز لخلافها مع طليقها أحمد العوضي في مسلسلها الجديد

فيروس "نيباه" القـ.ــاتــل

سيئ السمعة.. فيروس قاتل لا علاج له يظهر ويثير القلق

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: معرض القاهرة الدولي للكتاب.. قوة مصر الناعمة

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: الأطفال ومواقع التواصل.. كيف نحميهم دون أن نعزلهم؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الضربة التي تهدد بإشعال الإقليم

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: علمنى السياسة ياكيسنجر

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: عيدكم حكاية وطن اختار أن يقف شامخاً

