عرض خاص لفيلم برشامة بحضور أبطاله .. صور

بدأ منذ قليل العرض الخاص لفيلم" برشامة" في إحدى السينمات بمدينة السادس من أكتوبر، بحضور أبطال الفيلم.

ومن أبرز النجوم الحاضرين هشام ماجد ، ريهام عبد الغفور، باسم سمرة ، وماجد المصري ، عارفة عبد الرسول ، مي الغيطي وشيكو وغيرهم.

الفيلم من بطولة هشام ماجد، ريهام عبد الغفور، باسم سمره، مصطفى غريب، حاتم صلاح، من تأليف شيرين دياب، خالد دياب، أحمد الزغبي وإخراج خالد دياب.



تدور أحداث فيلم برشامة في يوم امتحان اللغة العربية في لجنة الثانوية العامة (منازل)، حيث تتشابك مصائر مجموعة من الشخصيات داخل اللجنة، وسط فوضى وفساد وغش جماعي، ومحاولات من أهالي الطلاب لمساعدة أبنائهم على الغش بطرق مختلفة، في إطار كوميدي ساخر.



ويعود هشام ماجد للسينما من خلال الفيلم بعد غيابه عن موسم رمضان 2026، والفيلم من إنتاج شركتيّ سكاي ليميت وفيلم سكوير.