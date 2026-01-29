مجدي يعقوب : زي ما اتعلمنا من اللي قبلنا لازم نفيد الأجيال الجاية .. فيديو

استضافت الإعلامية منى الشاذلي، الجراح العالمي للقلب الدكتور مجدي يعقوب، خلال حلقتها اليوم من برنامج "معكم منى الشاذلي" بحضور تلاميذ وزملاء الدكتور وعدد من أسرته، في حلقة استثنائية.

وقال يعقوب في بداية الحلقة، إن أهم حاجة في حياته افتخاره بالجيل الجديد وتبادل الأفكار معهم ورؤية الكفاءات منهم ودلوقتي يفتخر بهم لأنهم الآن أحسن منه.

وقال مجدي يعقوب خلال الحلقة: في ناس علمونا وبعدين احنا زودنا العلم، وزي ما احنا استفدنا من الأجيال الماضية لازم نخلي بالنا من الأجيال القادمة، لأننا موجودين مدة معينة ولازم كل الشغل ده يفضل يستمر والجيل الجديد هو اللي هيعمل كده.

وبدأت منى الشاذلي الحلقة بفيلم تسجيلي عن الدكتور مجدي يعقوب ومقتطفات من تصريحاته الشهيرة والعالقة في أذهان الجمهور والإعلانات التي شارك فيها، منها "في بريطانيا كانوا بيقولولي انت مغترب، ودلوقتي الملكة بتديني أعلى وسام عندها"، ومنها "كل ما تشتغل أكتر للمجتمع كل ما تحس بسعادة أكتر".

