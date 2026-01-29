منى الشاذلي لـ مجدي يعقوب : حبيب القلوب وجراحها وطبيبها

استضافت الإعلامية منى الشاذلي، جراح القلب العالمي الدكتور مجدي يعقوب، خلال حلقتها اليوم من برنامج "معكم منى الشاذلي" بحضور تلاميذ وزملاء الدكتور وعدد من أسرته، في حلقة استثنائية.

وبدأت الشاذلي الحلقة بفيلم تسجيلي عن الدكتور مجدي يعقوب ومقتطفات من تصريحاته الشهيرة والعالقة في أذهان الجمهور والإعلانات التي شارك فيها، منها "في بريطانيا كانوا بيقولولي انت مغترب، ودلوقتي المملكة بتديني أعلى وسام عندها"، ومنها "كل ما تشتغل أكتر للمجتمع كل ما تحس بسعادة أكتر".

وقالت منى الشاذلي خلال استقبالها الدكتور مجدي يعقوب في بداية الحلقة "حبيب القلوب وجراحها وطبيبها، بنحبك يا دكتور مجدي".

وقال مجدي يعقوب في بداية الحلقة، إن أهم حاجة في حياته افتخاره بالجيل الجديد وتبادل الأفكار معهم ورؤية الكفاءات منهم ودلوقتي يفتخر بهم لأنهم الآن أحسن منه.

وتابع: في ناس علمونا وبعدين احنا زودنا العلم، وزي ما احنا استفدنا من الأجيال الماضية لازم نخلي بالنا من الأجيال القادمة، لأننا موجودين مدة معينة ولازم كل الشغل ده يفضل يستمر والجيل الجديد هو اللي هيعمل كده.