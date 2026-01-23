قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عتاد عسكري أمريكي مدمر يتجه نحو إيران.. وسط تصاعد التوتر الإقليمي
أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 فاق التوقعات
كواليس العثور على جثمان مسن يمني داخل شقة بأكتوبر
أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه اليوم
قناة مفتوحه لاذاعة مباراة الأهلي ويانج أفريكانز
الطقس اليوم.. استمرار نشاط الرياح وأتربة عالقة في الجو مصحوبة بأمطار
طهران ترد على دعوة زلينسكي لضرب إيران: العالم لم يعد يحتمل المهرجين
أبرز مباريات اليوم الجمعة 23-1-2026 والقنوات الناقلة
دبروا احتياجتكم.. قطع المياه لمدة 10 ساعات عن عدد من مناطق بالجيزة اليوم
سعر أشهر عيار ذهب اليوم 23-1-2026
ما أفضل الليالي التي يستحب إحياؤها بالعبادة وفعل الخيرات؟.. الإفتاء توضح
إصابة 6 أشخاص في تصادم سيارتين بأسيوط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية يلتقي الدكتور مجدي يعقوب

عبد العاطي ومجدي يعقوب
عبد العاطي ومجدي يعقوب
محمود نوفل

استقبل وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي،  البروفيسور د. مجدي يعقوب، حيث أشاد الوزير عبد العاطي بالدور المحوري والجهود الحثيثة التي يبذلها البروفيسور د. مجدي يعقوب وفريقه في تسخير العلم والخبرة لخدمة الفئات الأكثر احتياجًا داخل مصر وفي القارة الإفريقية والدول النامية.

وبحسب بيان الخارحية ؛ فقد أكد عبد العاطي أن هذه الجهود تمثل نموذجًا رائدًا للدبلوماسية الإنسانية التي تنتهجها مصر لتعزيز التضامن وبناء جسور التعاون مع أشقائها الأفارقة.

كما ثمن  التعاون الوثيق بين الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية والبروفيسور د. مجدي يعقوب في تنفيذ مشروعات صحية وإنسانية بالقارة الإفريقية، وعلى رأسها مركز مصر–رواندا للقلب (مركز البروفيسور د. مجدي يعقوب) المقرر افتتاحه العام الجاري كمركز إقليمي لتقديم خدمات الرعاية الصحية المتخصصة للأشقاء الأفارقة.

وشدد وزير الخارجية على أهمية استكمال مشروع مركز مصر–رواندا للقلب لما يمثله من قيمة مضافة في جعل رواندا مركزًا طبيًا إقليميًا في شرق ووسط إفريقيا، مؤكدًا ضرورة مواصلة حشد التمويل اللازم والإسراع في استكمال التجهيزات الفنية والطبية لافتتاح المركز خلال العام الجاري.

كما استعرض البروفيسور د. مجدي يعقوب والدكتور مجدي إسحاق التجهيزات الطبية والتقنيات العلاجية التي توفرها المراكز التابعة للمؤسسة، إلى جانب برامج التدريب وبناء القدرات التي تستهدف الأطباء والكوادر الطبية من مختلف الدول الإفريقية والنامية، بما يسهم في دعم وتعزيز المنظومات الصحية بالقارة.

في ختام اللقاء، التقى أعضاء القطاع الأفريقي بوزارة الخارجية بالبروفيسور د. مجدي يعقوب، حيث أشادوا بالدور الإنساني والتنموي الرائد الذي تضطلع به مؤسسة مجدي يعقوب في دعم المنظومات الصحية الإفريقية، مؤكدين أن هذه الجهود تمثل نموذجًا ملهمًا للتكامل بين العمل الإنساني والتحرك التنموي والدبلوماسي المصري في إفريقيا.

مجدي يعقوب بدر عبد العاطي أفريقيا مؤسسة مجدي يعقوب مركز مصر–رواندا للقلب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

صعود صاروخي في سعر الذهب بشكل مفاجئ.. وعيار 21 يتجه نحو 7000 جنيه

الدواجن

أسعار الفراخ تفاجئ الجميع.. سعر كيلو الدواجن والبانيه اليوم الجمعة بالأسواق

المغرب والسنغال

بعد تتويج السنغال .. بيان عاجل من ملك المغرب بشأن أحداث نهائي الأمم الأفريقية

شوبير

بيراميدز يقترب من حسم صفقة الأهلي

الزمالك

لازم يدخل العمليات | صدمة في الزمالك تخص نجم الفريق

فتحي سند

فتحي سند يسخر من مصالحة الأهلي والمصري بالصفقات

محمد صلاح

بمشاركة منتخب مصر.. قطر تستعد لحدث كروي عالمي في 2026

عودة الفاخوري

الأهلي 10%.. أمير هشام يعلن مفاجأة بشأن صفقة عودة الفاخوري

ترشيحاتنا

شوبير

شوبير يكشف عن سبب فشل صفقة الفاخوري للأهلي

ستانلي اوجو

بعد مفاوضات الأهلي المصري.. ستانلي اوجو ينتقل إلى أهلي طرابلس لمدة عامين ونصف

الاهلي

قبل مواجهة يانج افريكانز.. ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

بالصور

بلاش تشتريها.. أكثر أنواع الخبز ضررا بالصحة

أنواع الخبز
أنواع الخبز
أنواع الخبز

فيديو

رحمة أحمد

حجاب أم توبة؟.. سبب اعتزال رحمة أحمد الفن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد